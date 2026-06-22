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Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 12:52
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
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Un val de panică s-a instalat pe litoralul din țara vecină, chiar în mijlocul sezonului estival, după ce o plajă extrem de populară din Varna a fost închisă de autorități. Decizia radicală a fost luată în urma unor controale de rutină care au scos la iveală un adevărat dezastru biologic în valurile mării.

Faimoasa plajă Ofitserski din Varna, un loc asaltat an de an de o mulțime de turiști a devenit oficial zonă interzisă! Inspectorii sanitari au dat alarma după ce ultimele analize de laborator au arătat că apa mării este plină de bacterii periculoase, mult peste normele admise de Uniunea Europeană.

Panică pe litoralul bulgar

Pentru a evita o îmbolnăvire în masă, accesul în mare și bălăceala au fost complet interzise. Pe tot nisipul au fost montate de urgență panouri mari de avertizare, iar salvamarii sunt în alertă pentru a-i opri pe cei care vor să riște. Oficialii au anunțat că porțile plajei vor rămâne închise până când noi probe vor demonstra că microbii au dispărut complet.

Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei

Testele de laborator au indicat prezența unor cantități uriașe de Escherichia coli (E. coli) și enterococi intestinali. Deși unele tulpini sunt inofensive, variantele ajunse în apa de la Ofitserski pot declanșa un adevărat calvar pentru organism. Simptomele apar la doar câteva zile de la contactul cu apa infestată și nu sunt deloc de neglijat:

  • Crampe la stomac extrem de violente
  • Stări puternice de greață și vărsături
  • Diaree severă și febră mare
  • Slăbiciune generală în tot corpul

Avertismentul medicilor

Medicii avertizează că micuții, vârstnicii și persoanele cu o imunitate scăzută sunt primele victime ale acestor infecții. În cele mai negre scenarii, bacteria poate evolua spre Sindromul Hemolitic Uremic, o complicație groaznică ce poate distruge rinichii și poate duce la blocaj renal acut.

Toate stațiunile de pe litoralul bulgăresc sunt acum monitorizate la sânge, în conformitate cu regulile europene. Până când situația din Varna va reveni la normal, românii aflați în zonă sunt sfătuiți să stea departe de apă și să asculte cu strictețe recomandările salvamarilor pentru a nu ajunge direct pe patul de spital în loc de plajă!

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