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Furturi în lanț în Grecia! Turiștii au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 14:07
Furturi în lanț în Grecia! Turiștii au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute
Român jefuit în Grecia/Foto: Pixabay
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Deși trebuia să fie o vacanță relaxantă, pentru unii turiști s-a transformat într-un coșmar. În Grecia, mai exact în Atena și Salonic oamenii și-au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute. Un videoclip realizat pentru avertizare de pe TikTok a devenit viral, iar mulți internauți spun că s-au confruntat cu probleme similare.

Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români și nu numai. Deși pare un loc sigur, în care te poți relaxa, lucrurile s-au cam schimbat în ultima perioadă. De curând, mai mulți călători au sesizat că au fost furați. Mașinile lor au fost sparte, iar bagajele lor au dispărut. Din fericire pentru victime, actele au rămas în siguranță. Videoclipul în care turistul i-a avertizat pe ceilalți călători a devenit viral, reacțiile nu au întârziat să apară și au scos la suprafață situații similare.

Furturi în lanț în Grecia

Tiberiu, un turist român plecat în Grecia, și-a găsit geamul mașinii spart. Bagajele acestuia au dispărut, însă actele sale au rămas neatinse de hoți. Evenimentul nefericit a avut loc în Salonic, acolo unde mai mulți oameni au pățit același lucru. Bărbatul a postat un videoclip pe rețelele de socializare pentru a trage un semnal de alarmă.

Vacanță în Grecia, Salonic. Aveți grijă pe unde parcați mașinile, se fură tot, s-au luat toate bagajele (…) Bine că ne-au lăsat din acte, a scris bărbatul pe TikTok.

Pe de altă parte, reacțiile nu au întârziat să apară. Un internaut i-a explicat că bunurile personale, mai ales actele nu se lasă în mașină.

Nu vă înțelege nimeni, este regulă. În mașină nu lași nimic la vedere, nu acte, nu bagaje și, mai ales lucruri de valoare. Așa se întâmplă peste tot când lași lucruri de valoare la vedere. Unii vă zic și tot ce știți mai bine faceți. Știu expresia românului: >, a răspuns cineva în comentarii.

Român jefuit în Grecia/ sursa foto: TikTok
Român jefuit în Grecia/ sursa foto: TikTok

Alți români jefuiți în Grecia

Nu este singura situație de acest fel. Mai mulți români au scris că au întâmpinat aceeași problemă în Salonic. De asemenea, un alt bărbat a fost jefuit în Atena. Majoritatea oamenilor recomandă parcarea mașinii în spațiul special amenajat al hotelului la care sunt cazați.

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