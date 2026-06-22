Cât au ajuns să plătească românii pe plajele din Thassos. Mulți spun că „s-a stricat treaba”

Numeroși români aleg, an de an, să își petreacă vacanța de vară în Grecia, preferând plajele elene în detrimentul litoralului românesc. Insule precum Thassos se numără printre destinațiile favorite datorită peisajelor spectaculoase, serviciilor apreciate de turiști și atmosferei relaxate. Cu toate acestea, sezonul estival din acest an vine cu prețuri mai mari comparativ cu anii anteriori, iar costurile vacanțelor în Grecia au devenit un subiect tot mai discutat în rândul turiștilor români.

După ce mulți vizitatori au observat majorări ale prețurilor în supermarketuri, taverne și restaurante, atenția s-a îndreptat recent către costurile de pe plaje. O nouă dezbatere a fost generată de condițiile impuse pentru utilizarea șezlongurilor pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos, Psili Ammos.

Cât plătesc românii pentru o zi la plajă în Thassos

Subiectul a fost adus în discuție pe o comunitate online dedicată vacanțelor în Grecia, unde un turist a semnalat că pentru o umbrelă și două șezlonguri este necesară o consumație minimă de 50 de euro. Informația a stârnit numeroase reacții și a împărțit opiniile celor care frecventează insula.

O parte dintre turiști consideră că suma este ridicată pentru o zi petrecută la plajă și că reflectă creșterile de prețuri din acest sezon. Alții susțin însă că valoarea trebuie privită în ansamblu, deoarece nu reprezintă o taxă exclusivă pentru șezlonguri, ci o sumă care poate fi utilizată pentru consumul de mâncare și băuturi pe parcursul zilei.

În cadrul discuțiilor au fost făcute și comparații cu alte destinații turistice, inclusiv cu litoralul românesc. Mulți turiști au remarcat că, în anumite stațiuni, costul șezlongurilor poate fi semnificativ, fără a include servicii suplimentare. În schimb, pe unele plaje din Grecia, suma minimă impusă este recuperată prin produsele comandate.

Unii vizitatori cred că această măsură are și rolul de a reduce aglomerația din perioadele de vârf. Psili Ammos este una dintre cele mai căutate plaje din Thassos, fiind apreciată pentru nisipul fin și intrarea lină în apă, ceea ce atrage zilnic un număr mare de turiști.

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