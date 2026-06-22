Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile

Prețurile din Vama Veche au devenit de-a dreptul de nesuportat pentru buzunarele tinerilor veniți să se distreze la malul mării. O simplă zi petrecută pe nisip a ajuns să coste o avere din cauza tarifelor uriașe de la terase și fast-food-uri, transformând sejurul de vis într-un adevărat test de supraviețuire.

În timp ce Mamaia rămâne polul opulenței absolute, prețurile din Vamă din această vară i-au forțat pe turiști să adopte tactici de criză absolut uluitoare pentru a nu face foamea.

Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche

Ca să nu lase sute de lei pe închirierea scaunelor sau a umbrelelor, tinerii veniți cu rucsacul în spate au adoptat o tactică simplă și eficientă: își aduc totul de acasă. Chiar și așa, mâncarea și băutura rămân o problemă spinoasă din cauza costurilor în creștere. Dănuț, un tânăr sosit tocmai din Tulcea, a recunoscut că viața la mare a devenit o adevărată provocare financiară.

„E foarte tare, mă simt foarte bine, nisipul e fierbinte și apa-i rece. Sunt niște prețuri pe care e greu să ți le permiți. Având în vedere că nu mănânci trei șaorme pe zi, scapi mai ieftin. Un 200 de lei e un preț decent, mai pe chill”, a spus el.

Pentru a nu-și pierde clienții în fața valului de scumpiri, patronii de la fast-food-uri au trecut la oferte care să potolească și foamea, dar și setea de după petreceri. Chatzakis Lefteris, managerul unei șaormerii celebre din stațiune, a dezvăluit schema prin care speră să atragă vamaioții.

„Este ofertă: dacă iei o șaorma mare, primești o Cola, Cuba Libre și o bere. Costă 44 de lei, depinde doar dacă este de pui, vită sau mixtă”, a spus aceasta.

Cum te distrezi cu doar 30 de lei pe zi

La polul opus, adevărații rebeli ai Vămii se mândresc cu faptul că pot fenta sistemul fără să aibă un leu în buzunar. Doi turiști au lăsat pe toată lumea cu gura căscată când au dezvăluit din ce este compus meniul lor zilnic, demonstrând că zâmbetul și distracția nu costă nimic.

„Am venit în vacanță fără bani, nu pe buget. Azi am luat doi covrigi și brânză. Da, avem și eugenii, nu facem mișto! Bugetul nostru de astăzi? Să tot fie vreo 30 de lei. Păi, cam atât costă trei beri la draft”, au spus cei doi tineri.

Solidaritatea este la cote maxime în tabăra tinerilor. Chiar și cei care pleacă la mare cu portofelul plin aleg de multe ori să treacă la regimul de criză pentru a rămâne în același „vibe” cu gașca lor, după cum povestește un alt petrecăreț.

„Eu aveam bani, dar am mers după ei să mâncăm de 20 de lei pe zi. Dar a fost o zi superbă ieri, chiar ne-am distrat. Aseară ce am făcut? Am băut de mai mult de 20 de lei. Însă, fără aroganțe, cu 100 de lei te încadrezi 100%.”, a spus petrecărețul.

Pe de altă parte, o simplă escapadă de o zi de la București cu mașina scoate sume grele din buzunar doar pentru drum: 300 de lei benzina, taxa de pod și energizantele obligatorii pentru șofer. Cu toate acestea, stațiunea atrage și oameni cu ștaif, cum sunt Cristina și Ianis, o familie stabilită de 16 ani în Marea Britanie, venită pentru prima oară în Vamă.

Aceștia s-au declarat fascinați de mixul cultural, confirmând că Vama Veche rămâne un loc unic, unde bogații și săracii dansează pe același nisip.

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