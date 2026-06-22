Acasă » Știri » Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile

Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 11:18
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prețurile din Vama Veche au devenit de-a dreptul de nesuportat pentru buzunarele tinerilor veniți să se distreze la malul mării. O simplă zi petrecută pe nisip a ajuns să coste o avere din cauza tarifelor uriașe de la terase și fast-food-uri, transformând sejurul de vis într-un adevărat test de supraviețuire.

În timp ce Mamaia rămâne polul opulenței absolute, prețurile din Vamă din această vară i-au forțat pe turiști să adopte tactici de criză absolut uluitoare pentru a nu face foamea.

Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche

Ca să nu lase sute de lei pe închirierea scaunelor sau a umbrelelor, tinerii veniți cu rucsacul în spate au adoptat o tactică simplă și eficientă: își aduc totul de acasă. Chiar și așa, mâncarea și băutura rămân o problemă spinoasă din cauza costurilor în creștere. Dănuț, un tânăr sosit tocmai din Tulcea, a recunoscut că viața la mare a devenit o adevărată provocare financiară.

„E foarte tare, mă simt foarte bine, nisipul e fierbinte și apa-i rece. Sunt niște prețuri pe care e greu să ți le permiți. Având în vedere că nu mănânci trei șaorme pe zi, scapi mai ieftin. Un 200 de lei e un preț decent, mai pe chill”, a spus el.

Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile

Pentru a nu-și pierde clienții în fața valului de scumpiri, patronii de la fast-food-uri au trecut la oferte care să potolească și foamea, dar și setea de după petreceri. Chatzakis Lefteris, managerul unei șaormerii celebre din stațiune, a dezvăluit schema prin care speră să atragă vamaioții.

„Este ofertă: dacă iei o șaorma mare, primești o Cola, Cuba Libre și o bere. Costă 44 de lei, depinde doar dacă este de pui, vită sau mixtă”, a spus aceasta.

Cum te distrezi cu doar 30 de lei pe zi

La polul opus, adevărații rebeli ai Vămii se mândresc cu faptul că pot fenta sistemul fără să aibă un leu în buzunar. Doi turiști au lăsat pe toată lumea cu gura căscată când au dezvăluit din ce este compus meniul lor zilnic, demonstrând că zâmbetul și distracția nu costă nimic.

„Am venit în vacanță fără bani, nu pe buget. Azi am luat doi covrigi și brânză. Da, avem și eugenii, nu facem mișto! Bugetul nostru de astăzi? Să tot fie vreo 30 de lei. Păi, cam atât costă trei beri la draft”, au spus cei doi tineri.

Solidaritatea este la cote maxime în tabăra tinerilor. Chiar și cei care pleacă la mare cu portofelul plin aleg de multe ori să treacă la regimul de criză pentru a rămâne în același „vibe” cu gașca lor, după cum povestește un alt petrecăreț.

„Eu aveam bani, dar am mers după ei să mâncăm de 20 de lei pe zi. Dar a fost o zi superbă ieri, chiar ne-am distrat. Aseară ce am făcut? Am băut de mai mult de 20 de lei. Însă, fără aroganțe, cu 100 de lei te încadrezi 100%.”, a spus petrecărețul.

Pe de altă parte, o simplă escapadă de o zi de la București cu mașina scoate sume grele din buzunar doar pentru drum: 300 de lei benzina, taxa de pod și energizantele obligatorii pentru șofer. Cu toate acestea, stațiunea atrage și oameni cu ștaif, cum sunt Cristina și Ianis, o familie stabilită de 16 ani în Marea Britanie, venită pentru prima oară în Vamă.

Aceștia s-au declarat fascinați de mixul cultural, confirmând că Vama Veche rămâne un loc unic, unde bogații și săracii dansează pe același nisip.

VEZI ȘI: Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și dai de Dani Mocanu

Vama Veche e mai scumpă decât Mamaia! Cât a dat un turist pentru o bere, un suc și o cafea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
Știri
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
Incident grav în Băile Felix. O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă
Știri
Incident grav în Băile Felix. O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una dintre cele mai importante alianțe ale Ucrainei
Gandul.ro
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Adevarul
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
Click.ro
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente...
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a părăsit și conducerea Partidului Laburist
Digi 24
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a părăsit și conducerea Partidului Laburist
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Surpriză pentru electroniști la Lidl: letcon cu acumulator la 50 de lei
go4it.ro
Surpriză pentru electroniști la Lidl: letcon cu acumulator la 50 de lei
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una dintre cele mai importante alianțe ale Ucrainei
Gandul.ro
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei
Incident grav în Băile Felix. O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă
Incident grav în Băile Felix. O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă
Betty Salam, mesaj clar pentru fanele iubitului ei. Ce le-a transmis fetelor care îl plac pe Roberto ...
Betty Salam, mesaj clar pentru fanele iubitului ei. Ce le-a transmis fetelor care îl plac pe Roberto Tudor
Secretul lui Lili Sandu pentru un corp de invidiat. Vedeta a atras toate privirile
Secretul lui Lili Sandu pentru un corp de invidiat. Vedeta a atras toate privirile
Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat
Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat
Româncă spulberată de o mașină în Italia. Femeia mergea cu bicicleta când a fost lovită
Româncă spulberată de o mașină în Italia. Femeia mergea cu bicicleta când a fost lovită
Vezi toate știrile