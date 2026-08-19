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David este de negăsit! Tânărul de 19 ani este căutat de mai bine de 24 de ore

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 13:36
David este de negăsit! Tânărul de 19 ani este căutat de mai bine de 24 de ore
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David Cristian Ilieș este de negăsit! Tânărul de 19 ani a fost văzut ultima dată marți dimineață, când a plecat de acasă din comuna Florești și nu a mai revenit până în prezent. 

În dimineața zilei de marți, 18 august, în jurul orei 10:40, David a plecat de acasă – din comuna Florești, județul Cluj Napoca – și nu a mai revenit. În aceeași zi, dispariția sa a fost anunțată la Secția 6 Poliție Rurală Florești. Tânărul de 19 ani este căutat de mai bine de 24 de ore de polițiștii clujeni.

David este de negăsit de mai bine de 24 de ore

Autoritățile fac apel la persoanele care ar putea avea date despre David și au făcut publice semnalmentele acestuia. Orice informație legată de tânăr poate fi comunicată prin apelarea numărului unic de urgență 112 sau prin prezentarea la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: aproximativ: 1.80 m înălțime, aproximativ 70 kg, păr șaten și ochi căprui. În momentul plecării el era îmbrăcat într-un tricou verde, pantaloni scurți negri și pantofi sport negri.

„Persoanele care pot furniza orice informații cu privire la acesta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!”, au transmis reprezentanții Poliției.

David Iliesc este de negăsit/ sursă foto: social media

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe David Cristian Ilieș

Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe David Cristian Ilieș este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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