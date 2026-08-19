Valerie Lungu, de urgență la spital! A fost luată cu ambulanța din vacanță

Valerie Lungu a ajuns de urgență la spital, după ce vacanța pe vasul de croazieră a luat o întorsătură complet neașteptată. Concurenta de la „Asia Express” a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ceea ce părea inițial o problemă care putea fi rezolvată rapid a devenit motiv de îngrijorare.

Vedeta a ajuns mai întâi la cabinetul medical al navei, apoi medicii au decis că este nevoie de investigații suplimentare. Totul s-a petrecut în timpul unei călătorii în care Valerie era înconjurată de prieteni și se bucura de câteva zile de relaxare. Influencerița a renunțat însă la imaginile spectaculoase de vacanță și le-a arătat urmăritorilor o față mult mai puțin strălucitoare a escapadei.

„Nu tot ceea ce vedeți pe Stories este întotdeauna viața reală. Acum câteva zile, a trebuit să merg de urgență la centrul medical… Sunt incredibil de recunoscătoare că au primul ajutor disponibil aici pe vasul de croazieră și că oamenii au cu adevărat grijă de tine”, a transmis Valerie Lungu.

Valerie Lungu a ajuns la spital!

Medicii de la bord au intervenit rapid și i-au administrat tratamentul necesar. După ce starea ei s-a ameliorat, Valerie a încercat să privească situația cu umor. Prietenii au venit pe rând să vadă cum se simte, iar atmosfera din cabinet s-a schimbat complet.

„După câteva antibiotice și analgezice, pur și simplu nu am mai simțit nimic. Am început să râd și să fac mișto de mine… Toți prietenii noștri au început să vină să mă vadă unul câte unul, așa că, practic, am ajuns să am o mică petrecere acolo”, a povestit influencerița.

Doar că problemele nu s-au oprit aici. În urma analizelor făcute pe vas, medicii au considerat că Valerie trebuie să fie examinată mai atent și au decis transferul acesteia către o unitate medicală din Franța. Influencerița a publicat și o imagine realizată în timpul transportului către spital. Deși nu a dezvăluit diagnosticul primit, vedeta a transmis un mesaj clar celor care o urmăresc: să nu ignore semnalele pe care le transmite organismul.

„După o mulțime de teste și investigații, evident că nu m-au lăsat să stau acolo, am fost transferată de urgență la un spital din Franța! Ceea ce vreau cu adevărat să spun este: vă rog, aveți grijă de corpul vostru. Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, nu ignorați și nu încercați să treceți peste durere. Ascultați-vă corpul, mergeți la un control și aflați ce se întâmplă cu adevărat”, a fost îndemnul transmis de creatoarea de conținut.

Ce spune despre Asia Express

Incidentul medical vine chiar înainte de începerea noului sezon „Asia Express”, în care participă cu iubitul ei, Alex Gâlcă, Pentru ei, aventura nu înseamnă doar competiție, ci și o provocare personală, după cum au mărturisit chiar înaintea plecării.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au spus ei.

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