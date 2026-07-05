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Iaurtul înghețat sau înghețata? Care este varianta mai sănătoasă, potrivit nutriționiștilor

De: Irina Maria Daniela 05/07/2026 | 06:40
Iaurtul înghețat sau înghețata? Care este varianta mai sănătoasă, potrivit nutriționiștilor
Care este varianta mai sănătoasă: iaurtul înghețat sau înghețata? Sursa foto: Shutterstock / Pexels.com
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Nutriționiștii susțin că nu există studii care se compare efectele asupra sănătății ale iaurtului înghețat și al înghețatei, dar diferența notabilă o reprezintă numărul de calorii, de grăsimi saturate și conținutul de zahăr. Află detalii!

Cât de sănătos este iaurtul înghețat?

Iaurtul înghețat prinde, din nou, popularitate în America. Oamenii stau la cozi pentru a comanda acest desert sau îl prepară acasă. Nutriționiștii au analizat acest produs și au stabilit, în linii mari, cât de sănătos este în comparație cu înghețata, celebrul desert al verii.

Compoziția iaurtului înghețat poate varia. Scott Rankin, profesor de știința alimentelor la University of Wisconsin-Madison, spune că acest produs conține 3-4% grăsime sau mai puțin, dacă este degresat, și este preparat din iaurt sau lapte fermentat, peste care se adaugă zahăr și arome.

Ce conține iaurtul înghețat?

Produsele lactate fermentate au microorganisme vii care ajută ca zahărul să se transforme în acid lactic. Acest proces îi dă gustul ușor acrișor specific, explică Chris Loss, lector în știința alimentelor la Universitatea Cornell.

Multe sortimente de iaurt înghețat sunt alimente ultraprocesate. Conțin îndulcitori ca sirop de porumb sau dextroză, stabilizatori și emulgatori (caragenanul, guma guar sau guma xantan) ce oferă o textură fină și lipsită de cristale de gheață. Consumul ridicat de produse ultraprocesate poate cauza obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și alte afecțiuni cronice.

Câte calorii are iaurtul înghețat

Specialiștii susțin că iaurtul înghețat are mai puține calorii și grăsimi saturate decât înghețata, potrivit Michelle Routhenstein, dietetician din New York. Dar problema este că poate conține mai mult zahăr, ca gustul acrișor să nu se simtă. Dar iaurtul înghețat nu conține grăsimi saturate, care pot crește nivelul colesterolului LDL („colesterolul rău”).

Ambele deserturi conține cantități mari de zahăr. Un consum excesiv poate duce la diabet de tip 2, obezitate și boli cardiovasculare. Diferența dintre numărul de calorii dintre cele două produse este anulată, de obicei, de topping-urile alese de fiecare om.

Ce avantaj are iaurtul înghețat

Pe lângă numărul mai mic de calorii, acest desert conține culturi vii de bacterii benefice. Ele pot ajuta sănătatea digestivă și pot reduce balonarea, durerile abdominale sau constipația. Maria Marco, profesor de știința alimentelor la University of California, Davis, nu susține cu certitudine că aceste beneficii rămân valabile după congelarea iaurtului.

Cele mai sănătoase iaurturi înghețate ar fi cele care au certificarea „Live and Active Cultures”, acordată de International Dairy Foods Association.

Părerea nutriționiștilor despre iaurtul înghețat

Înghețata și iaurtul înghețat pot fi consumate în cadrul unei alimentații sănătoase și echilibrate, dar numai în cantități moderate. Excesul poate duce la calorii în plus extrem de ușor și mult zahăr, ce poate cauza boli.

„Niciunul dintre ele nu este în mod automat mai sănătos decât celălalt și nici nu poate fi considerat un aliment sănătos. Dacă îți este poftă de înghețată, dar alegi iaurt înghețat doar pentru că îl consideri mai sănătos, este posibil să nu te simți pe deplin satisfăcut și să ajungi să mănânci mai mult”, afirmă Michelle Routhenstein, potrivit The New York Times.

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