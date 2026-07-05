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5 lucruri pe care ar trebui să le cureți înainte să le donezi. Greșeala pe care mulți o fac fără să își dea seama

De: Daniel Matei 05/07/2026 | 07:10
5 lucruri pe care ar trebui să le cureți înainte să le donezi. Greșeala pe care mulți o fac fără să își dea seama
Sursa foto: Shutterstock
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Donarea obiectelor pe care nu le mai folosești este o modalitate simplă de a-ți elibera casa și de a sprijini persoanele mai puțin norocoase, însă experții atrag atenția că multe produse ajung în centrele de colectare sau chiar direct la beneficiari într-o stare nepotrivită.

Potrivit Real Simple, există mai multe categorii de obiecte care ar trebui întotdeauna curățate înainte de a fi duse la centrele de donații, pentru a fi sigure, ușor de procesat și gata de a fi refolosite.

Hainele

Hainele sunt printre cele mai donate articole, însă specialiștii recomandă să fie întotdeauna spălate înainte de a fi predate. În special hainele pentru copii trebuie curățate, deoarece pot fi purtate direct de alte persoane, iar copiii trebuie să fie mai bine protejați, întrucât sunt, în general, mai sensibili decât adulții.

Chiar dacă par curate, acestea pot avea praf, mirosuri sau urme de uzură care le fac mai greu de utilizat imediat de către altcineva.

Jucăriile

Jucăriile trebuie curățate de murdărie, praf sau reziduuri și verificate pentru a fi complete și funcționale. Obiectele incomplete sau deteriorate își pierd utilitatea și pot fi greu de refolosit, chiar dacă sunt încă în stare aparent bună.

Scaunele auto pentru copii

Scaunele auto sunt articole sensibile, iar înainte de donație trebuie verificate cu atenție. Ele nu ar trebui donate dacă au fost implicate în accidente sau dacă prezintă semne de uzură care le pot afecta siguranța.

Pătuțurile pentru bebeluși

La fel ca scaunele auto, pătuțurile pentru copii trebuie să fie curate, complete și fără defecte. Orice piesă lipsă sau deteriorare poate face obiectul inutilizabil și nesigur pentru alt copil.

Draperiile

Draperiile ar trebui spălate înainte de donație, deoarece pot acumula praf și mirosuri în timp. O curățare simplă le face mai ușor de folosit imediat de către cineva care le primește.

Experții spun că obiectele donate ar trebui să fie într-o stare pe care ai considera-o acceptabilă pentru a fi folosită de altcineva din familie sau din cercul apropiat. Curățarea și verificarea lor cresc șansele ca acestea să fie reutilizate rapid și eficient.

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