Răzvan Simion nu renunță la costumele la patru ace nici la aeroport! Prezentatorul de la Neatza e copia fidelă a lui Robert Downey Jr.

Răzvan Simion de la „Neatza” a fost surprins de CANCAN.RO în aeroportul Otopeni, la un lounge destinat pasagerilor de la clasa întâi, cum bine îi stă unui celebru om de televiziune. E imposibil să nu-l recunoști pe Răzvan, chiar și cu ochelarii de soare, purtați precum vedetele de la Hollywood!

Răzvan Simion poartă un costum elegant, albastru, cu un tricou negru pe dedesubt, o combinație ultra-smart casual, aproape business, de la un brand pentru bărbații cu pretenții. În loc de bagajul clasic de mână, Răzvan are o husă de voiaj destinată costumelor, de la Consiglieri.

Să sperăm că nu observă Lidia Buble cât de dichisit s-a îmbrăcat, că nu e exclus să-i ceară anumite drepturi și asupra acestui costum, pentru că se pare că după o despărțire așa-zis amiabilă s-a lăsat, la ani de zile distanță, cu ciondăneli pe mărunțișuri, inclusiv în instanțe judecătorești.

Răzvan Simion nu renunță la costumele la patru ace nici la aeroport

Destinația lui Răzvan Simion nu este cunoscută, dar sigur e vorba de ceva fabulos, altfel nu se îmbrăca atât de „fancy”. De exemplu, dacă mergea la Cluj și-ar fi pus niște bermude, șlapi și un clop, ca să se integreze perfect în peisajul plin de hipsteri din zonă.

Asemănarea cu Robert Downey Jr. este izbitoare. Ai senzația că în orice moment Răzvan se va sătura să stea la cozi, va apăsa pe butonul de costum de Iron Man și va decola de unul singur spre destinație, cu husa de costume într-o mână.

De notat că Răzvan e singur. Nu, nu în sensul că e fără Dani Oțil, alături de care toată lumea e obișnuită să-l vadă. E fără Daliana, soția sa, femeia cu care s-a căsătorit acum doi ani. Deci, nu merge într-o călătorie de plăcere, că fără Daliana ce farmec poate să aibă o vacanță? Plus că dacă s-ar duce singur în vreun loc drăguț, revenirea ar fi extrem de dureroasă. În concluzie, Răzvan e plecat cu business, poate într-o destinație foarte „boring”, altfel venea și frumoasa lui soție.

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