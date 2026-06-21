Acasă » Exclusiv » Răzvan Simion nu renunță la costumele la patru ace nici la aeroport! Prezentatorul de la Neatza e copia fidelă a lui Robert Downey Jr.

Răzvan Simion nu renunță la costumele la patru ace nici la aeroport! Prezentatorul de la Neatza e copia fidelă a lui Robert Downey Jr.

De: Adrian Vâlceanu 21/06/2026 | 05:50
Răzvan Simion nu renunță la costumele la patru ace nici la aeroport! Prezentatorul de la Neatza e copia fidelă a lui Robert Downey Jr.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Răzvan Simion de la „Neatza” a fost surprins de CANCAN.RO în aeroportul Otopeni, la un lounge destinat pasagerilor de la clasa întâi, cum bine îi stă unui celebru om de televiziune. E imposibil să nu-l recunoști pe Răzvan, chiar și cu ochelarii de soare, purtați precum vedetele de la Hollywood!

Răzvan Simion poartă un costum elegant, albastru, cu un tricou negru pe dedesubt, o combinație ultra-smart casual, aproape business, de la un brand pentru bărbații cu pretenții. În loc de bagajul clasic de mână, Răzvan are o husă de voiaj destinată costumelor, de la Consiglieri.

Răzvan Simion e un bărbat dichisit

Să sperăm că nu observă Lidia Buble cât de dichisit s-a îmbrăcat, că nu e exclus să-i ceară anumite drepturi și asupra acestui costum, pentru că se pare că după o despărțire așa-zis amiabilă s-a lăsat, la ani de zile distanță, cu ciondăneli pe mărunțișuri, inclusiv în instanțe judecătorești.

Răzvan Simion nu renunță la costumele la patru ace nici la aeroport

Destinația lui Răzvan Simion nu este cunoscută, dar sigur e vorba de ceva fabulos, altfel nu se îmbrăca atât de „fancy”. De exemplu, dacă mergea la Cluj și-ar fi pus niște bermude, șlapi și un clop, ca să se integreze perfect în peisajul plin de hipsteri din zonă.

Asemănarea cu Robert Downey Jr. este izbitoare. Ai senzația că în orice moment Răzvan se va sătura să stea la cozi, va apăsa pe butonul de costum de Iron Man și va decola de unul singur spre destinație, cu husa de costume într-o mână.

De notat că Răzvan e singur. Nu, nu în sensul că e fără Dani Oțil, alături de care toată lumea e obișnuită să-l vadă. E fără Daliana, soția sa, femeia cu care s-a căsătorit acum doi ani. Deci, nu merge într-o călătorie de plăcere, că fără Daliana ce farmec poate să aibă o vacanță? Plus că dacă s-ar duce singur în vreun loc drăguț, revenirea ar fi extrem de dureroasă. În concluzie, Răzvan e plecat cu business, poate într-o destinație foarte „boring”, altfel venea și frumoasa lui soție.

CITEȘTE ȘI:

MOMENT EMOȚIONAT PENTRU RĂZVAN SIMION ȘI DALIANA. CUM AU SĂRBĂTORIT 2 ANI DE CĂSNICIE

NU RATA!

LIDIA BUBLE ȘI RĂZVAN SIMION, “PARTAJ” PE ROCHIȚE ȘI CADOURI. CEI DOI FOȘTI AU AJUNS SĂ SE JUDECE PENTRU MĂRUNȚIȘURI

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 40 dive pentru care sportul nu intră în vacanță! Andreea Popescu, Ramona Olaru și Nicoleta Luciu au transformat plaja în sală de fitness
Exclusiv
Top 40 dive pentru care sportul nu intră în vacanță! Andreea Popescu, Ramona Olaru și Nicoleta Luciu au…
Marinărița Olga Barcari „navighează” printre influenceri cot la cot cu Alexandra Ungureanu. Fosta concurentă de la Asia Express a ridicat ancora!
Exclusiv
Marinărița Olga Barcari „navighează” printre influenceri cot la cot cu Alexandra Ungureanu. Fosta concurentă de la Asia Express…
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
Gandul.ro
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani...
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Stațiunea de lux care a devenit oraș-fantomă. A fost abandonată peste noapte și a rămas înghețată în timp din 1974
Click.ro
Stațiunea de lux care a devenit oraș-fantomă. A fost abandonată peste noapte și a rămas...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
Gandul.ro
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu ...
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”
Miguel Almiron, primul fotbalist eliminat după noua regulă FIFA privind acoperirea gurii. Incident ...
Miguel Almiron, primul fotbalist eliminat după noua regulă FIFA privind acoperirea gurii. Incident fără precedent la Cupa Mondială 2026
BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei
BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei
Benson Boone și Alix Earle, surprinși împreună la cină în Los Angeles. Artistul a reacționat imediat ...
Benson Boone și Alix Earle, surprinși împreună la cină în Los Angeles. Artistul a reacționat imediat după apariția zvonurilor despre o relație
Solstițiul de vară din 21 iunie. Cum afectează acest fenomen astronomic zodiile și care sunt nativii ...
Solstițiul de vară din 21 iunie. Cum afectează acest fenomen astronomic zodiile și care sunt nativii care își schimbă destinul
Vezi toate știrile