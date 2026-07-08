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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Trădări și bocete online după ultimul transfer făcut de Gigi Becali: săptămână de foc pentru roș-albaștri

De: Redacția CANCAN 08/07/2026 | 15:04
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Trădări și bocete online după ultimul transfer făcut de Gigi Becali: săptămână de foc pentru roș-albaștri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Trădări și bocete online după ultimul transfer făcut de Gigi Becali: săptămână de foc pentru roș-albaștri
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a jucat primul meci amical în această perioadă de pregătire. Deși își desfășoară cantonamentul în Olanda, roș-albaștrii au jucat o partidă amicală cu Royale Union Saint-Gilloise, echipă la care a jucat și Darius Olaru, în Belgia.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Trădări și bocete online după ultimul transfer făcut de Gigi Becali: săptămână de foc pentru roș-albaștri

Vicecampioana Belgiei s-a impus cu 4-0. Chiar dacă echipa lui Marius Baciu n-a contat pe teren, în afara acestuia fanii români au făcut spectacol. Imaginile le veți vedea astăzi la EXCLUSIV FCSB.

A fost o săptămână plină pentru FCSB. Gigi Becali a anunțat și transferul lui Eddy Gnahore, mijlocaș care vine la formația roș-albastră din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Dinamo.

Mijlocașul a fost făcut trădător de fanii „câinilor”, iar despre asta vom vorbi și noi la EXCLUSIV FCSB, unde vom analiza și ce transferuri mai urmează la formația roș-albastră.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB cu Robert Panduru, fostul preparator fizic al naționalei României U19, care a ajuns până în semifinalele Campionatului European din 2025.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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