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Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 13:43
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Georgiana Lobonț, victima unei fraude/ sursa foto: social media
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Georgiana Lobonț a fost prezentă la un podcast, acolo unde și-a deschis sufletul. Aceasta a vorbit pentru prima dată despre o experiență neplăcută din viața ei. Ea a explicat că a trecut prin momente dificile, atunci când a fost victima unei fraude.

Georgiana Lobonț i-a șocat pe fanii ei cu o poveste neașteptată. Ea a dezvăluit că în urmă cu ceva timp a fost victima unei țepe. Aceasta a recunoscut că a fost nevoită să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 70 de mii de euro unor persoane care s-au ocupat de montarea scenei și a efectelor speciale. Cel care i-a făcut pagube a făcut-o să aibă încredere în el.

Ce a pățit Georgiana Lobonț

Solista a explicat în cadrul podcastului faptul că s-a înțeles cu un băiat care se ocupa de organizarea unui eveniment la care urma să susțină un concert. Însă, imediat după prestația sa, acesta a dispărut fără urmă, iar Georgiana Lobonț nu a mai reușit să dea de el. Pentru că a avut încredere deplină în el, a fost nevoită să scoată din propriul buzunar cei 70 de mii de euro, pentru a plăti persoanele care au ajutat-o să pună toate momentele în scenă.

Acum, vedeta trage un semnal de alarmă și spune că a rămas dezamăgită după un astfel de incident și a învățat foarte multe din asta. Mai mult decât atât, Georgiana a subliniat faptul că nu a mai avut ce să facă și că nu s-ar fi pus problema să nu plătească, pentru că nici ei nu i-ar fi plăcut să nu fie remunerată după un concert.

Un băiat s-a ocupat de organizare și ne-a făcut să credem în el. Am lăsat totul în mâinile lui și ne-am trezit cu o țeapă de 70 de mii de euro. Noi a trebuit să o plătim din banii noștri, pentru că el a făcut cale întoarsă și a plecat. Nu am avut un contract încheiat cu el și m-am dus pe încredere. Ca să nu am o ceartă cu oamenii care m-au ajutat să cânt pe scenă, orchestră, efecte de scenă, etc. a trebuit să plătesc tot. Nici mie nu mi-ar conveni ca cineva să nu mă plătească după ce cânt, a povestit Georgiana Lobonț în cadrul unui podcast.

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