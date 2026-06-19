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Kate Middleton, la un pas să fie furată în timpul tratamentului pentru cancer. Ce a făcut o angajată

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 13:21
Kate Middleton, la un pas să fie furată în timpul tratamentului pentru cancer. Ce a făcut o angajată
Kate Middleton, anchetă / Foto: Profimedia
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Kate Middleton a trecut prin momente dificile în timp ce se afla la tratamentul pentru cancer. Deși și-a dorit discreție totală, o angajată a supus-o la încălcarea vieții private. Ancheta a durat timp de doi ani, iar în data de 17 iunie, Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie a anunțat că investigația penală s-a încheiat.

Kate Middleton s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Aceasta s-a luptat împotriva cancerului și a urmat tratamentul recomandat de medici. Deși totul a decurs conform planului, în timpul tratamentului a avut parte de un moment neașteptat. Ea a fost victima încălcării vieții private. Pentru acest caz, s-a desfășurat o anchetă pe o perioadă de doi ani. Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie a anunțat în data de 17 iunie, faptul că s-a încheiat.

Ce a făcut angajata lui Kate Middleton

Autoritățile britanice au dezvăluit noi detalii despre cazul încălcării vieții private a lui Kate Middleton. Totul s-a întâmplat în anul 2024, atunci când era internată la The London Clinic din Londra. În acel moment a primit diagnosticul de cancer, iar ulterior a fost nevoită să înceapă chimioterapia. Soția lui William a avut parte de o situație neașteptată. Un fost angajat ar fi accesat fără drept informații medicale extrem de sensibile despre prințesa de Wales. Mai mult decât atât, angajata ar fi încercat să divulge către terți pentru câștig financiar.

Comportamentul a implicat utilizarea abuzivă deliberată a unor informații personale extrem de sensibile și o ofertă de divulgare a acestora pentru câștig financiar, reprezentând o încălcare clară a încrederii, a dezvăluit ICO.

Pentru acest caz, a avut loc o anchetă care s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani. Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie a anunțat că investigația s-a încheiat. De asemenea, Ian Hulme, directorul ICO a trimis un mesaj ferm pentru cei care ar putea fi tentați să acționeze în același mod.

Oamenii trebuie să poată avea încredere că informațiile personale pe care le oferă instituțiilor medicale sunt în siguranță și protejate împotriva exploatării. Atunci când această încredere este încălcată, este normal ca legea să ne permită să intervenim, a declarat el.

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