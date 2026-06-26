Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România

Luna iulie este asociată, de regulă, cu cele mai ridicate temperaturi din an, iar în ultimii ani românii s-au obișnuit cu perioade lungi de caniculă, în care mercurul din termometre a depășit frecvent 35 de grade Celsius, inclusiv în timpul nopții fiind resimțit un disconfort termic accentuat. Totuși, prognoza AccuWeather pentru luna iulie indică un tablou complet diferit față de verile recente.

Pentru început, trebuie făcută o distincție importantă între o zi foarte călduroasă și o zi caniculară. Din punct de vedere meteorologic, o zi este considerată caniculară doar dacă sunt îndeplinite simultan două condiții esențiale.

Prima condiție este ca temperatura maximă înregistrată la umbră să ajungă la cel puțin 35 de grade Celsius.

A doua condiție este ca noaptea care urmează să fie una tropicală, ceea ce înseamnă că temperatura minimă nu coboară sub 20 de grade Celsius.

Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie

Pentru întreaga lună iulie, se observă că doar ziua de 1 iulie îndeplinește aceste două condiții. Pentru această dată este estimată o temperatură maximă de 35 de grade Celsius, iar minima nopții este de 21 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că vorbim despre singura zi caniculară din întreaga lună, potrivit estimării actuale.

În restul lunii, deși temperaturile rămân ridicate și specifice sezonului estival, valorile maxime oscilează în general între 30 și 33 de grade Celsius, iar temperaturile minime coboară frecvent la 18-20 de grade. Astfel, fie nu este atins pragul de 35 de grade în timpul zilei, fie nopțile nu mai sunt tropicale, motiv pentru care aceste zile nu pot fi încadrate în categoria celor caniculare.

Surpriza este cu atât mai mare cu cât România a traversat în ultimii ani unele dintre cele mai fierbinți veri din ultimele decenii. În multe regiuni ale țării, luna iulie a adus valuri de căldură care s-au întins pe săptămâni întregi, iar numărul zilelor caniculare a depășit chiar 25 într-o singură lună, în special în sudul și vestul țării.

Comparativ cu acele veri, prognoza actuală arată un contrast puternic. Deși vremea va rămâne caldă, nu sunt estimate perioade îndelungate în care să fie îndeplinite simultan cele două criterii meteorologice ale caniculei. Chiar și în zilele cu temperaturi de 31-33 de grade Celsius, nopțile sunt prognozate să fie ceva mai răcoroase, ceea ce reduce considerabil disconfortul termic.

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