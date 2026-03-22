Orez cu spanac cremos: rețeta de post din Grecia a Măicuței Ecaterina

Suntem la mijlocul Postului, un timp al liniștirii și al întoarcerii spre interior. Mâncăm mai simplu, mai curat, pentru a simți mai mult, pentru a ierta mai mult și pentru a ne apropia de spirit, nu de trup. Iar atunci când hrana este pregătită cu răbdare și cu inimă bună, și trupul ne va mulțumi. Această rețetă de orez cu spanac, gătită la ceaun, așa cum a învățat-o Maica Ecaterina în Grecia, este una dintre acele mâncăruri smerite și pline de lumină.

O mâncare simplă, cu rost duhovnicesc

Postul nu înseamnă doar abținere, ci și curățire. Prin mâncare ușoară, fără prisos, învățăm să ne stăpânim pornirile și să ne deschidem sufletul.

Așa cum spune Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog:

„Să postim? Desigur, ca să oprim pornirile trupului și să ne înmuiem inimile.”

Această mâncare de spanac și orez este tocmai potrivită pentru astfel de zile: hrănitoare, dar blândă, gustoasă, dar fără greutate.

Cum se prepară:

Ingrediente (pentru 4 porții)

1,5 kg spanac proaspăt

1 cană ulei de măsline

1 ceapă mică

5 fire de ceapă verde

1 legătură mărar

1 cană suc de roșii

1/3 cană orez cu bob mare

sare

piper

sucul de la o jumătate de lămâie

Spanacul se spală bine, în mai multe ape, până când rămâne curat și limpede. Se opărește apoi câteva minute în apă clocotită, doar cât să se înmoaie, după care se scurge și se toacă grosier. Dacă este foarte fraged, poate fi folosit și direct, fără opărire.

Este primul pas al curățirii, asemenea inimii în post.

Baza mâncării, făcută cu liniște

În ceaun sau într-o cratiță încăpătoare se încinge uleiul de măsline. Se adaugă ceapa tocată fin și ceapa verde tăiată rondele, lăsate să se înmoaie încet, la foc potrivit.

Nu ne grăbim. Gustul bun vine din răbdare.

Sosul care le leagă pe toate

Se toarnă sucul de roșii peste ceapă și se adaugă sare și piper. Se lasă să fiarbă câteva minute, până când aromele încep să se adune și să se așeze.

Este momentul în care mâncarea începe să prindă suflet.

Spanacul, inima rețetei

Se adaugă spanacul și se amestecă bine. Se lasă la foc mic până când scade ușor și se leagă cu sosul.

Verdele acesta simplu aduce prospețime și viață, așa cum postul aduce limpezime sufletului.

Orezul, care dă consistență

Se adaugă orezul spălat și puțină apă, cât să acopere ușor compoziția. Se fierbe încet, amestecând din când în când, până când orezul devine moale și bine legat.

Totul trebuie să rămână cremos, nu înecăcios.

Finalul, cu prospețime și lumină

La final se adaugă mărarul tocat și sucul de lămâie, care dau mâncării o notă proaspătă și ușor acrișoară. Se mai lasă câteva clipe pe foc, apoi se oprește.

Este o mâncare care se poate mânca și caldă, și rece, la fel de bună și de liniștitoare.

Cum trebuie să iasă

Orezul cu spanac trebuie să fie cremos, ușor acrișor și foarte aromat. Nu este o mâncare grea, ci una care hrănește fără să apese, potrivită pentru zilele de post și de reculegere.

În Post, simplitatea devine bogăție. O mâncare făcută din câteva ingrediente curate poate aduce mai multă bucurie decât una complicată.

Mâncând astfel, mai ușor și mai conștient, ne apropiem de ceea ce contează cu adevărat. Iar trupul, liniștit și el, ne va mulțumi în tăcere.

CITEȘTE ȘI: Langoși de post pufoși, ca odinioară. Rețeta maicii Valentina de la Mănăstirea Piatra Fântânele

Musaca de post ca la Mănăstirea Țigănești. Rețeta maicii Pantelimona pentru o textură cremoasă și aromată