Cine este milionarul jefuit de ceasul de 175.000 € + Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării

A cerut să meargă la toaletă, a traversat dressingul și, într-o fracțiune de secundă, a pus mâna pe un ceas de lux de 175.000 de euro. Apoi l-a strecurat în geantă și a plecat liniștită! Așa ar arată pas cu pas, potrivit anchetatorilor, ”manevra” care a declanșat unul dintre cele mai spectaculoase scandaluri mondene din ultima perioadă și care a scos la iveală viața secretă a milionarului italian Giacomo Billi, CEO-ul companiei Alive Capital. CANCAN.RO a obținut detalii exclusive din acest caz.

Scena s-a petrecut chiar în locuința afaceristului din zona Floreasca. Giacomo Billi o invitase acasă pe Diana Pîrje, psiholog specializat în zona de business, pentru ceea ce el considera un simplu „proiect”. Cei doi se mai întâlniseră o singură dată în oraș, nu ar fi avut o relație și, potrivit informațiilor obținute, nu existase niciun moment intim între ei.

Ajunși în apartament, femeia a cerut să folosească toaleta. Drumul trecea inevitabil prin dressing. Acolo, psiholoaga a observat ceasul de lux. Camerele de supraveghere din casă surprind clar momentul: Diana ridică ceasul, îl analizează preț de câteva secunde și îl introduce în geantă. Ea nu știa, însă milionarul avea camere de supraveghere.

Paradoxal, Giacomo Billi nu a suspectat-o nicio clipă. După plecarea ei, a realizat că nu mai are ceasul și a fost convins că îl uitase la birou. Fiind weekend, nu s-a dus să verifice imediat. Abia duminică seara a deschis arhiva camerelor de supraveghere, ca să vadă dacă intrase în casă cu ceasul la mână. Atunci a avut șocul: imaginile arătau clar că bijuteria fusese furată chiar din dressing.

Cine este Diana Pîrje

Diana Pîrje nu este o anonimă. Psiholog specializat în zona de business, ea devenise o prezență constantă în emisiunile de la Antena Stars, unde vorbea despre succes, echilibru emoțional și relații sănătoase. În paralel, colabora profesional chiar cu firma lui Giacomo Billi, Alive Capital, fapt care complică și mai mult situația.

În ultima perioadă, Diana își construise și un brand personal: lansase un podcast în care invita oameni influenți din mediul de afaceri, promovând ideea de dezvoltare personală. Pe rețelele sociale apărea mereu elegantă, în vacanțe exclusiviste, dar aproape întotdeauna singură.

Ironia face ca Diana Pîrje să fi promovat constant mesaje despre responsabilitate și autocontrol.

„Valoarea personală înseamnă să te descoperi pe tine și să înțelegi că poți fi tot ceea ce îți dorești, atâta timp cât nu faci rău nimănui”, spunea ea într-un mesaj public.

Tot ea scria pe blogul personal despre asumarea greșelilor și iertare.

”Acum dacă se întâmplă să greșesc, nu mă condamn, nu ma învinovățesc, ci caut să mă înțeleg, să admit că sunt om și fiecare o greșeste. Lucrez cu agenda mea, caut răspunsuri, îmi corectez comportamentul și îmi promit că nu voi mai repeta din nou greșeala. Din greșeli învățăm. Când copilul e mic și greșeste, mama îl înțelege, nu-i așa? Noi de ce nu facem același lucru cu noi înșine și alegem să ne pedepsim atât de crunt?”.

Giacomo Billi și amanta de pe „casa scării”

Acum urmează partea cea mai interesantă. Potrivit surselor CANCAN.RO, episodul cu Diana Pirje nu ar fi un caz izolat. Giacomo Billi ar mai fi avut relații intense care nu s-ar fi terminat deloc într-un mod civilizat și o să vă explicăm imediat de ce.

În cercurile apropiate din imobiliară și de business, numele Raluca Bieltz a apărut într-o poveste care pare desprinsă dintr-un scenariu de film. O încrengătură de relații, despărțiri și copii, în care nimic nu pare simplu.

Raluca Bieltz s-a căsătorit, la un moment dat, cu un bărbat pe nume Bieltz, alături de care are și un copil. Relația lor părea una stabilă, însă lucrurile aveau să ia o turnură complet neașteptată. Potrivit informațiilor vehiculate în cercul lor apropiat, femeia ar fi avut anterior o relație cu un personaj influent din zona imobiliară, directorul cunoscutului om de afaceri Ioannis Papalekas, supranumit de mulți „regele imobiliarelor”.

Probabil vă întrebați ce legătură are domnișoara cu Giacomo Billi! Ei bine, după mariajul cu Bieltz, în viața Ralucăi apare chiar el. Se spune că apropierea dintre cei doi ar fi început într-un context absolut banal, chiar pe casa scării imobilului în care locuiau, însă de acolo lucrurile au escaladat rapid.

Relația ar fi fost descoperită de soția lui Giacomo, iar tensiunile nu au întârziat să apară. Deși despărțirea părea inevitabilă, povestea nu s-a încheiat acolo. Din această relație ar fi rezultat un copil, iar Raluca Bieltz ar fi devenit mamă pentru a doua oară, de data aceasta cu Giacomo. Dar asta nu e tot! Și nevasta ar fi rămas gravidă în același timp!

Ca și cum situația nu era deja suficient de complicată, se mai spune că, ulterior, soția lui Giacomo (care a hotărât separarea) s-ar fi mutat chiar în locuința pe care Raluca Bieltz a primit-o de la fostul iubit Ioannis Papalekas, la un bloc distanță, pe Calea Floreasca.

Povestea cu iubiri interzise, copii și căsnicii destrămate continuă să stârnească rumoare în cercurile selecte chiar și în ziua de azi. Restul… e CANCAN!

