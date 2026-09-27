Fiul Mădălinei Apostol, omagiu emoționant pentru mama sa la două săptămâni de la tragedie: „I Only Have Eyes for You”

Fiul Mădălinei Apostol, omagiu emoționant pentru mama sa la două săptămâni de la tragedie: „I Only Have Eyes for You”
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Fiul Mădălinei Apostol
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La aproximativ două săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol, cei trei copii ai săi încearcă să facă față unei pierderi care le-a schimbat complet viața.

Dorul și suferința sunt resimțite puternic de familie, iar fiul cel mic al acesteia, Tony, a transmis recent un mesaj emoționant în mediul online, în memoria mamei sale.

Fiul Mădălinei Apostol, omagiu emoționant pentru mama sa

Tânărul a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de Mădălina Apostol, surprinsă într-o perioadă în care cei doi petreceau timp împreună. Imaginea a fost însoțită de melodia „I Only Have Eyes for You”, o piesă cu un puternic mesaj emoțional despre iubire și dor. Alegerea cântecului a fost interpretată de apropiați ca o dovadă a legăturii speciale pe care Tony a avut-o cu mama sa și a dificultății de a accepta absența acesteia.

„Nu știu dacă e înnorat sau senin, Pentru că ochii mei văd doar pe tine, dragă. Luna poate fi sus pe cer, Dar nu pot vedea nimic acolo, Pentru că ochii mei văd doar pe tine. Nu știu dacă suntem într-o grădină Sau pe un bulevard aglomerat. Tu ești aici, Așa că și eu sunt aici. Poate că trec pe lângă noi milioane de oameni, Dar cu toții dispar din privirea mea, Iar ochii mei văd doar pe tine”, a fost piesa distribuită de fiul Mădălinei Apostol.

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Mesajul publicat de Tony vine într-un moment în care familia continuă să traverseze una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Dispariția Mădălinei Apostol, survenită pe 13 septembrie, a stârnit numeroase reacții în rândul celor care au cunoscut-o sau au urmărit povestea sa. În urma sa au rămas trei copii, care încearcă să își regăsească echilibrul după pierderea mamei.

Au trecut două săptămâni de la decesul Mădălinei Apostol

În spațiul public au existat și speculații legate de circumstanțele decesului, însă familia a susținut o versiune diferită și a transmis că nu ar fi fost vorba despre un gest intenționat.

Durerea resimțită de Tony a fost evidentă și în declarațiile făcute după moartea mamei sale. Tânărul a vorbit cu dificultate despre această experiență și a mărturisit că întreaga familie este profund afectată de cele întâmplate. Cu toate acestea, spune că încearcă, alături de cei apropiați, să găsească puterea de a merge mai departe.

„Este ceva cumplit, dar suntem puternici și trecem peste așam ușor, ușor (…) Încercăm să fim cât de cât ok (…) Pe toți ne doare, ne doare și suntem foarte mișcați acum, în perioada asta. E o situație dificilă pentru toată lumea”, a declarat Tony în cadrul unui interviu TV.

La două săptămâni de la dispariția Mădălinei Apostol, semnele durerii sunt încă vizibile în familia acesteia. Postările și mesajele publicate de Tony reflectă impactul profund pe care l-a avut pierderea mamei sale și arată cât de dificil este procesul de adaptare la o nouă realitate, în care prezența acesteia lipsește din viața celor dragi.

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