Gigi Becali, gest neașteptat când a fost întrebat de noul Guvern. Ce a făcut patronul FCSB în fața jurnaliștilor

Gigi Becali a fost prezent luni la Palatul Parlamentului, unde au avut loc discuțiile și procedurile legate de învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Ilie Bolojan. Înainte de a ajunge în fața jurnaliștilor care îl așteptau pentru declarații, omul de afaceri și deputat a atras atenția printr-un gest neașteptat, surprins de camerele de filmat și comentat ulterior în spațiul public.

Din decembrie 2024, Gigi Becali este membru al Parlamentului României, fiind ales deputat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Totuși, relația sa cu formațiunea politică s-a deteriorat în timp, iar acesta a decis să părăsească grupul parlamentar, devenind deputat neafiliat.

Ulterior, latifundiarul din Pipera a vorbit în repetate rânduri despre intenția de a lansa o formațiune politică proprie, construită în jurul valorilor creștine pe care spune că le promovează.

Ce gest a făcut Gigi Becali în Parlamentul României

Înainte de a răspunde întrebărilor presei, Gigi Becali a fost surprins făcând un gest interpretat de mulți drept provocator. În timp ce se apropia de zona în care se aflau reporterii, acesta și-a dus mâna la față și a afișat pentru câteva momente degetul mijlociu, într-un mod discret. Imaginile au devenit rapid subiect de discuție, mai ales că, imediat după acel moment, parlamentarul s-a oprit și a acceptat să ofere declarații.

Referitor la votul privind noul Guvern, Gigi Becali a susținut că România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un executiv funcțional. Acesta a afirmat că blocajele politice din ultimele luni au avut efecte vizibile asupra economiei și mediului de afaceri, inclusiv asupra propriilor investiții.

„Problema e că țara e blocată și, dacă imobiliarele nu merg, înseamnă că chiar e blocată. Orice guvern deblochează țara. Am nevoie de guvern. Nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Probabil că ăștia înțeleg ce e să n-ai guvern, dar nu-i interesează. Afacerile mele s-au blocat, dar nu contează”, a spus Gigi Becali.

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