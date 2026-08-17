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Însărcinată în trei luni, soția lui Luis Gabriel a luat o decizie neașteptată. Haziran: „Nu mai am încredere în oameni”

De: roxana tudorescu 17/08/2026 | 07:50
Însărcinată în trei luni, soția lui Luis Gabriel a luat o decizie neașteptată. Haziran: Nu mai am încredere în oameni
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De la muzică la educație? Haziran și Luis Gabriel par să fie pregătiți să schimbe puțin registrul! Soția artistului a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum decurge sarcina, de ce a decis să nu mai facă un gender reveal și cum a ales numele băiețelului care urmează să vină pe lume. Iar planurile familiei sunt mai mari decât ne-am fi așteptat: cei doi pregătesc un nou proiect. În plus, Haziran ne-a dezvăluit ce decizie neașteptată a luat în legătură cu persoanele din jurul ei, din cauza faptului că nu are încredere în oameni. 

Cei doi au împreună doi copilași, o fetiță și un băiețel, iar acum familia se pregătește să-l întâmpine pe Kylian Alvaro. Numele celui de-al treilea copil a fost ales după doi actori îndrăgiți atât de Haziran, cât și de Luis Gabriel. Pentru că în ultima perioadă au avut multe de organizat și au fost destul de obosiți și încărcați, cei doi au renunțat la ideea unui gender reveal și au preferat să trăiască momentul într-un cadru mai intim. Bucuria este cu atât mai mare cu cât familia lor se mărește din nou, iar în paralel se pregătește și un alt proiect important, care le va aduce o nouă schimbare în viața de familie.

Haziran:”Nu mai am încredere în oameni”

Se pare că cea de-a treia sarcină este una liniștită pentru Haziran, fără bătăi mari de cap. În această perioadă, artista se bucură din plin de sprijinul soțului și al familiei, mai ales că spune că nu mai are aceeași încredere în oameni și preferă ca ajutorul să vină din partea celor apropiați.

CANCAN: Sarcina cum este? Am văzut că nu ai mai făcut gender reveal?

Haziran: Nu am mai simțit să am pe nimeni în jur. Am simțit nevoia să fim doar noi, în intimitatea noastră. Am avut și multe evenimente și am fost foarte aglomerați și obosiți, nu mai aveam energie să mai organizez nimic. Este băiețel și o să îl cheme Kylian Alvaro.

Haziran și Luis Gabriel, proiecte noi
Haziran și Luis Gabriel, proiecte noi

CANCAN: De unde te-ai inspirat?

Haziran: De afară, din filme. L-am ales eu, într-adevăr, dar cu acordul soțului, pentru că, dacă nu îi plăceau, nu le puneam. Sunt numele a doi actori care ne plac nouă foarte mult și ne-au rămas în minte. Sarcina este OK, nu îmi face probleme, nu a început să miște, este liniștit. Mi-a fost puțin rău la început, dar mi-am revenit.

CANCAN: Vacanță ai avut?

Haziran: Am tot plecat pe la mare, unde a avut el concerte, la Nibiru, peste tot, dar mai mult am stat aici, să ne ocupăm de proiectul nostru. Îmi deschid grădiniță.

CANCAN: Cum v-a venit ideea?

Haziran: Mă plictiseam și, dacă tot îmi place să lucrez cu copiii, nu găseam o afacere mai potrivită pentru mine. Ne-am gândit foarte târziu, pe undeva în luna iunie, și din iulie ne-am apucat să amenajăm. Luis este foarte încântat. Este în Sectorul 5 locația.

CANCAN: O să o termini până în septembrie?

Haziran: Eu așa aș vrea. Suntem în pregătiri intense și așa ar trebui. Ai mei copilași or să fie primii înscriși. O să facă inaugurarea. Numele grădiniței și conceptul au plecat de la numele lui Joseph și de la tematica lui de la botez, cu jungla. Luis nu se implică în amenajare. M-a ajutat cu altele, dar el face… Dar, în mare parte, eu sunt aici, el este cu ale lui.

CANCAN: Cine te ajută acum cu toate?

Haziran: Multă lume. Toți ai mei. Este o armată aici. Mie îmi place să îmi implic persoanele apropiate aici. Am angajat-o pe sora mea, profesoară de engleză, îngrijitoarele sunt prietene de familie, soacra mea o să gătească, că ea cu asta se ocupă. În familie, pentru că nu am încredere în oameni. Sunt ai mei și pot sta liniștită, la câte se întâmplă.

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