Câți lei a plătit acest bucureștean pentru 3 mici cu cartofi prăjiți, în restaurantul lui Luis Stan

A venit 1 Mai și, odată cu el, a început tradiționalul pelerinaj al românilor în căutarea micilor perfecți. Că e vorba de grătare în aer liber, cozi la Obor sau restaurante cu nume sonore, nimic nu-i poate ține departe pe pofticioși de micii suculenți, cu muștar din belșug și cartofi prăjiți alături. Un tânăr vlogger a decis să testeze personal oferta bucureșteană și a ajuns inclusiv în localul deținut de celebrul Luis Stan. Cât a plătit pentru trei mici și ce impresie i-au lăsat micii lui Luis Stan?

Tradiția românească de 1 Mai cere mici, iar Capitala nu duce deloc lipsă de opțiuni. De la restaurante de familie la tarabe cu renume, bucureștenii se aliniază cuminți în fața grătarelor sfârâitoare, în căutarea combinației perfecte: micul suculent, muștarul clasic și o porție generoasă de cartofi prăjiți. Ei bine, printre cei care își așteaptă clienții cu mici astăzi se numără și Luis Stan.

Pentru a marca sărbătoarea cum se cuvine, un vlogger cunoscut a pornit într-un tur gastronomic al micilor din București. A testat gustul de la Cocoșatu, Obor, Ciotoianu și, în cele din urmă, a ajuns la restaurantul lui Luis Stan.

„Pentru că nouă, românilor, ne plac micii la nebunie m-am plimbat prin tot Bucureștiul să găsesc micul perfect. Și ce credeți… l-am găsit. Am avut parte și de experiențe bune și de experiențe proaste”, a povestit tânărul, entuziasmat de aventură.

Oprirea la restaurantul lui Luis Stan s-a dovedit a fi o surpriză plăcută. Tânărul a comandat trei mici cu muștar și o porție de cartofi prăjiți cu brânză rasă. Nota de plată? Doar 30 de lei, un preț pe care l-a considerat mai mult decât decent, comparativ cu alte localuri din București.

De asemenea, tânărul a fost impresionat și de atmosfera din restaurantul lui Luis Stan. Iar un alt plus l-a reprezentat faptul că micii i-a primit direct de pe grătar, calzi. În ceea ce privește gustul micilor, tânărul a oferit o notă generoasă, iar micii lui Luis Stan au primit nota 9, un scor bun comparativ cu micii din alte locații pe care vlogger-ul le-a vizitat.

„În sfârșit am ajuns la faimosul Luis Stan și am luat trei mici cu muștar și cartofi. A costat 30 de lei, foarte puțin comparativ cu alte părți în care am fost. Chiar a fost bine rău la bani. Mie mi-a plăcut vibe-ul de acolo, cât așteptam. Era Biju înăuntru, mânca. Și Biju era și în boxe și cânta.

Știi ce e bine aici față de alte părți, că m-am dus și erau micii făcuți, nu erau prea calzi. Aici am așteptat să se facă, dar sunt direct de pe grătar. Și cel mai top lucru… cât am căutat brânză rasă pe cartofi. Micul e cu oaie, nu e vită-porc. Se simte oaia. Per total nota 9. Dar pentru cartofii ăștia nota 10, sincer. Sunt numărul 1”, a spus vloggerul, impresionat.