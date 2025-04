Din ce sunt făcuți celebrii mici de la Ciotoianu. Ce conțin, de fapt

Mini-vacanța de 1 Mai bate la ușă, iar românii își pregătesc deja grătarele pentru tradiționala porție de mici savurați în aer liber. Dacă unii aleg marea, iar alții muntele, cu toții au un lucru în comun: pofta de mici bine făcuți. În Capitală, un loc a devenit deja legendă când vine vorba de acest preparat: „La Ciotoianu”. Iar acum, patronul Marian Ciotoianu a dezvăluit care este secretul gustului care i-a cucerit chiar și pe cei mai pretențioși. Din ce sunt făcuți celebrii mici de la Ciotoianu?

1 Mai fără mici? De neconceput pentru mulți români. Iar în București, cei mai căutați nu se găsesc în meniurile restaurantelor de lux, ci în afaceri de familie, ridicate cu muncă, pasiune și ingrediente simple, dar de calitate. Micii de la Ciotoianu sunt un exemplu clar în acest sens. Cozi în weekend, recenzii excelente și clienți care revin an de an pentru gustul lor inconfundabil.

Marian Ciotoianu, fondatorul afacerii, spune că totul a pornit dintr-o simplă glumă, dar gustul autentic i-a adus rapid succesul. În ceea ce privește rețeta celebrilor mici, Ciotoianu și-a asigurat succesul prin ingrediente de calitate și o rețetă cât mai simplă.

Mai exact, în spatele gustului desăvârșit stă nu doar o rețetă bine păstrată, ci și multă atenție la detalii. Marian Ciotoianu nu se abate de la principiile sale: carnea e adusă exclusiv de la ferme românești de încredere, iar fiecare amestec e făcut în măcelăria proprie, imediat după tranșare.

Rețeta lui, tradițională și curată, se bazează pe un mix echilibrat de vită, porc și oaie, fără urmă de aditivi, doar cu sare, piper și câteva condimente naturale bine dozate. Fără premixuri, fără trucuri, doar gust autentic românesc.

„Afacerea a plecat dintr-o glumă, am vrut să văd dacă am să am succes și am început să fac mici și pastramă prin 2007-2008, chiar când începuse criza. Mi-am făcut un grătar, ușor, ușor… am făcut treabă bună, calitate bună, oamenii au înțeles că nu păcălesc pe nimeni și au început să vină. Am început să mă dezvolt și să ajung în situația de a avea 64 de angajați.

Secretul rețetei, și întotdeauna va rămâne așa, este carnea proaspătă. Tot timpul am băgat carne de vită, porc, oaie și condimente naturale. Nu am mers pe aditivi. Pot să vă și arăt de unde iau, lucrez doar cu ferme românești”, spunea Marian Ciotoianu.