Acasă » Știri » A comandat un iPhone scump, dar coletul a ascuns o surpriză. Ce a primit în schimb

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 17:52
A comandat un iPhone scump, dar coletul a ascuns o surpriză. Ce a primit în schimb

O femeie a fost păcălită cu 1.400 de euro după ce și-a comandant un iPhone de pe Amazon. Când a deschis coletul a crezut că nu vede bine. În loc de telefon, escrocii îi trimiseseră ceva complet neașteptat. 

Protagonista, Marika Camellini, împreună cu soțul ei, deține magazinul Paprika Emporio din centrul orașului Modena, Italia. Pe 9 februarie, ea plasează o comandă pe Amazon pentru un iPhone de 1.400 de euro – pe care să-l folosească în scopul afacerii sale. Două zile mai târziu, pe 11 februarie, sosește coletul dorit, dar, din păcate, în interior se află cu totul altceva.

Ce se afla în locul iPhone-ului de 1.400 de euro

„Am depus plângere la carabinierii și m-am adresat asociațiilor de consumatori, pe lângă faptul că, evident, am cerut lămuriri de la Amazon fără niciun rezultat. Asta este ceea ce ne revoltă cel mai mult, nu mai primim răspunsuri și vorbim despre o sumă deloc mică, 1.400 de euro sunt mulți bani pentru o familie italiană, nouă ne trebuia telefonul pentru a ne gestiona mai bine afacerea. Fără să mai vorbim de amărăciune: când soțul meu a deschis coletul, l-am văzut palid, la propriu”, explică Marika Camellini.

sursă foto: social media

Italianca a descoperit în locul iPhone-ului de 1.400 de euro comandat de pe Amazon o grămadă de magneți. Întâmplarea a avut loc în aceeași perioadă în care un alt locuitor din Modena a fost păcălit. Un laptop în valoare de 850 de euro a fost „transformat” în pungi de orez.

Cu câteva zile în urmă, Giovanni Carpaneto a povestit că a efectuat o tranzacție de 850 de euro pentru a cumpăra un laptop Dell pentru fiul său și că a primit în pachet pungi de orez de câte două kilograme, probabil introduse pentru a simula o greutate similară cu cea a laptopului.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile