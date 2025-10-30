Acasă » Altceva Podcast » A comandat o monedă în valoare de 3.300 de euro, dar a avut parte de un șoc. Când a deschis coletul, să cadă din picioare!

A comandat o monedă în valoare de 3.300 de euro, dar a avut parte de un șoc. Când a deschis coletul, să cadă din picioare!

De: Andreea Stăncescu 30/10/2025 | 17:37
A comandat o monedă în valoare de 3.300 de euro, dar a avut parte de un șoc. Când a deschis coletul, să cadă din picioare!
Femeia a plătit mii de euro pentru colet / Sursa foto: Pexels

O femeie din Germania a învățat pe pielea ei cât de ușor poți fi păcălit, chiar și atunci când crezi că ai luat toate măsurile de precauție. Aceasta a comandat o monedă de aur în valoare de 3.300 de euro, însă în coletul primit a găsit ceva la care nu s-ar fi gândit niciodată!

O femeie originară din Germania a trecut recent printr-o întâmplare incredibilă după ce a încercat să cumpere o monedă de aur de pe internet. În locul obiectului de valoare pentru care a plătit peste 3.000 de euro, în colet a găsit… un castravete vechi, deși își luase mai multe măsuri de siguranță. Conform relatărilor poliției, cumpărătoarea a intrat în contact cu un presupus vânzător prin intermediul unei platforme de anunțuri online. Cei doi au căzut de acord ca plata să fie efectuată prin ramburs, pentru ca beneficiara să poată verifica pachetul la primire, o metodă considerată în general sigură.

Sursa foto: Poliția Sulzbach-Rosenberg

Femeia a primit un castravete în colet

Ghinionul a făcut însă ca, în ziua livrării, femeia să nu fie acasă. În locul ei, tatăl acesteia a preluat coletul și, având încredere că totul este în regulă, a achitat suma fără să deschidă pachetul și să vadă leguma primită.

Când femeia a revenit acasă și a desfăcut cutia, a avut parte de o surpriză de proporții! În locul monedei de aur se afla un castravete vechi. Autoritățile au deschis o anchetă, însă potrivit poliției din regiunea Amberg-Sulzbach (Bavaria), identificarea escrocului va fi dificilă. În ciuda plății ramburs, multe dintre aceste tranzacții online sunt dificil de urmărit, iar șansele de recuperare a banilor sunt minime, notează publicația Bild.

