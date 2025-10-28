Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt

Românii de-abia așteaptă perioada sărbătorilor, așa că preferă să își asigure locul cu mult timp înainte ca să fie siguri. Mai mulți tineri au închiriat o cabană pentru a-și petrece noaptea dintre ani, dar cazarea nu există, de fapt. Ireal ce țeapă și-au luat!

Este vorba despre o cabană fantomă din Maramureș. De ce îi spunem așa? Pentru că nu există! Tinerii au achitat întreaga sumă, bucuroși că au găsit un loc perfect unde să petreacă de Revelion. Nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze.

Mai mulți tineri și-au luat țeapa vieții

Țepele din această perioadă sunt întâlnite în fiecare an. Românii se încred în indivizi care pretind că le oferă cazarea perfectă și cad în plasa lor. Prin acest lucru au trecut și 12 tineri care și-au dorit să înceapă anul 2025 într-o cabană din Maramureș.

Proprietarul fals a vrut să se asigure că își primește banii din timp, dar și că tinerii vor sosi, așa că le-a cerut un avans de 2.000 de lei.

„După ce i-am trimis avansul de 2.000 lei a început să ceară toată suma, adică încă 2.000 de lei pe motivul că în trecut a avut antecendente cu alţi oameni care au închiriat cabana şi nu i-au plătit suma integrală şi nici nu s-au prezentat” a spus una dintre victime.

După ce s-a văzut cu întreaga sumă în cont, individul nu le-a mai răspuns la telefon tinerilor. Cu toate astea, păgubiții s-au decis să se ducă la cazare, dar surpriză: nu au găsit-o. De fapt, au găsit-o, dar nu în România, ci… în Germania.

„Adresa a fost foarte vagă, ambiguă, nu a fost un număr de stradă şi a spus că sunt doar două cabane pe toata strada şi că e imposibil de ratat. Am căutat această cabană pe internet după pozele postate în anunţ ca să aflăm că cabana există, dar în Germania”, a mai spus fata.

