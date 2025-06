Un român și-a luat țeapa vieții în Grecia! Și-a lăsat banii la cazare și a rămas fără ei. Ce a observat pe camerele de supraveghere

Un român și-a luat țeapa vieții în Grecia, după ce a fost jefuit în cazarea pe care o găsise pe un site celebru. Bărbatul și-a făcut povestea publică pentru a trage un semnal de alarmă. Iată ce a spus!

O vacanță care trebuia să fie de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru Răzvan, românul care și-a împărtășit întreaga poveste pe Facebook pentru a avertiza și alți turiști.

În mesajul său, Răzvan Mihăiță Chiuci, susține că a fost victima unui jaf care s-a petrecut chiar în vila pe care a închiriat-o pe Booking, o aplicație celebră și des utilizată de turiști.

Cazarea se află în stațiunea Kali Beach, din Halkidiki, iar hoții au furat 3.000 de euro, bijuterii din aur, dar și alte sume care aparțineau unor alte persoane din familie. Conform spuselor bărbatului, întreaga operațiune s-ar fi petrecut în mijlocul zilei, pe data de 13 iunie, iar locuința nu prezenta urme de intrare forțată.

În tot acest timp, Răzvan era plecat la plajă alături de soția, mama, sora și cei patru copii.

„Bună seara grup! Sunt pentru prima oara în Grecia și ultima… Aceasta e poza cu hoțul care ne-au furat 3000 euro în cash și aur , iar poza nu e blurata, ci de la camera de supraveghere de la unitatea de cazare!

Va scriu în ideea de a preveni asemenea cazuri! Ma numesc Ciuchi Razvan Mihaita,

În perioada 12.06-21.06.2025 am achiziționat prin Booking o cazare numita Ferienhaus Kali Beach Chalkidiki.

Problema a început pe 13.06.2025 , în jurul orei 13.00 am plecat la plaja împreună cu soția, mama mea, sora mea și soțul ei și cei 4 copiii! În jurul orei 19.00 atunci când ne-am întors de la plaja în zona casei era administratorul ( cel care ne-a dat cheia când am făcut check -in motivând ca este în zona pentru a ne informa ca nu este apa în zona! Într-adevăr nu era apa! În momentul în care am întrat în curte casei am constatat ca a dispărut camera de supraveghere! Am crezut ca a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate!

2 ore mai târziu, am constatat ca lipsesc 100 euro lasa-ti pe masa din living, dar in acel moment am crezut ca sau jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă! Am plecat la restaurant iar acolo mama mea a constatat ca ii lipsesc din portofel 1250 euro + 400 RON! Geanta si portofelul ei ramases in casa atunci cand am fost la plaja! Atunci am realizat ca am fost victima unui jaf!”, a scris bărbatul pe Facebook.