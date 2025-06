Cele mai nepoliticoase țări. Turiștii sunt tratați oribil aici

Un site de specialitate a făcut un clasament cu cele mai nepoliticoase ţări, folosind opinii adunate pe baza experienţelor a sute de turişti.

Topul primelor cinci țări cuprinde unele nume foarte cunoscute, dar locul întâi ar putea fi o surpriză pentru foarte mulți turiști.

Sondajul a arătat că Mexicul este considerat a fi cea mai prietenoasă țară din lume, oamenii săi fiind „prietenoși și ospitalieri”, conform DAILY EXPRESS.

În topul celor mai neprietenoase țări cu turiștii, Grecia s-a clasat în mod surprinzător pe locul nouă. Un turist care a fost în Grecia a povestit:

„În Grecia am găsit cei mai nepoliticoși oameni din lume, începând cu ghidul de circuit prin Rodos, Delphi și Meteora. A țipat la noi ca și cum ar fi fost un sergent de instrucție.”

Germania a fost votată ca fiind a cincea cea mai nepoliticoasă țară de pe Pământ, oamenii săi fiind „capricioși, furioși și nu foarte primitori”.

Pe locul patru s-a clasat Marea Britanie, cu simțul umorului și manierele sarcastice ale locuitorilor evidențiate ca fiind un factor cheie pentru cei care au votat pentru această destinație.

Autorii sondajului au explicat, într-un videoclip:

Austria este un concurent surprinzător de puternic în competiția pentru „cea mai nepoliticoasă țară”.

În ciuda faptului că Austria nu este o țară renumită pentru grosolănia sa, s-a clasat pe locul al treilea datorită lipsei de dragoste a oamenilor săi pentru „conversație sau contact vizual în public”, conform respondenților.

În timp ce Austria ar putea fi o surpriză, primele două țări sunt concurente de lungă durată pentru titlul de „cele mai nepoliticoase țări de pe Pământ”.

În urmă cu mai bine de un deceniu, site-ul Travel Skyscanner.com a efectuat un sondaj similar în care Franța a fost votată încă o dată cea mai nepoliticoasă țară de pe planetă, cu Rusia pe locul doi.

Vorbind la acea vreme, editorul de călătorii al Skyscanner, Sam Baldwin, a spus:

Și de această dată, Franța a depășit Rusia pentru a revendica locul întâi în topul celor mai nepoliticoase țări de pe Pământ, la fel cum a făcut-o în 2012.

Poate că rezultatele nu sunt așa de surprinzătoare, având în vedere următoarea experiență povestită de un turist:

„Am fost la un restaurant din Orleans, Franța și mi-a fost foarte greu să comunic ce vroiam din meniu. Se pare că chelnerul nu știa un cuvânt de engleză, așa că m-am chinuit cu meniul și am ajuns să arăt cu degetul spre felul pe care-l doream. În tot timpul în care am comandat, chelnerul a mormăit în franceză. În cele din urmă, a venit mâncarea și a fost foarte bună. Când am plătit nota, chelnerul mi-a răspuns, într-o engleză perfectă:

„Vă mulțumesc foarte mult că ați luat masa în restaurantul nostru. Sper să ne vizitați în următoarea călătorie în Franța”.