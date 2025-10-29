Acasă » Știri » Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis

Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis

De: Denisa Iordache 29/10/2025 | 16:15
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era cântărețul, de fapt, și câți bani i-a trimis

Un caz de-a dreptul halucinant a făcut înconjurul internetului. O bătrânică din comuna Rieni a fost convinsă că este într-o relație virtuală cu un muzician. Câți bani i-a trimis femeia? Vezi în articol! 

Cazurile în care diferite categorii de oameni vulnerabili sunt păcălite în mediul online cu iubiri închipuite sunt din ce în ce mai des întâlnite. O bătrânică în vârstă de 72 de ani și-a luat țeapa vieții de la un bărbat care a pretins că este muzician și i-a dat impresia că este într-o relație cu ea. 

Ce a pățit o pensionară de 72 de ani

Întregul joc al bărbatului de origine nigeriană s-a petrecut între anii 2021 și 2025. Individul a convins-o pe femeia în vârstă să îi facî 21 de transferuri în valoare de 41.500 de lei și 2.200 de euro. Aceste sume au ajuns în contul lui și al altor doi bărbați de origine străină. 

Dar lista nu se oprește aici! Femeia pensionară nu este singura victimă a nigerianului. Alte doup victime au fost identificate de anchetatori. Este vorba despre o femeie în vârstă de 56 de ani din Hârșova și o altă pensionară în vârstă de 75 de ani din Ploiești. Prima menționată a transferat suma de 5.000 de lei, iar a doua i-a trimis nigerianului suma de 10.000 de lei. În cazul celei din urmă scenariul a fost diferit, însă. Femeia a crezut că sprijină un medic sau un pacient care se află în stare gravă. 

Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

După mai multe percheziții domiciliare efectuate în Cluj-Napoca, individul a fost reținut pe data de 14 mai 2025. Din locuința acestuia au fost confiscate telefoane, laptopuri și unități de stocare. După ce a fost arestat, tânărul a fost plasat sub control judiciar, iar primul termen al procesului a fost stabilit pentru începutul lunii decembrie. 

CITEȘTE ȘI:

Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt

Gabriela Lucuțar, la un pas să-și ia țeapa vieții! Afacerea propusă de o persoană publică avea să-i golească conturile: ”Totul era pus la punct”

Tags:
Iți recomandăm
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
Știri
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Știri
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la...
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Gandul.ro
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Gandul.ro
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui ...
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ...
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ce s-ar fi bătut în Phuket: “Voi arăta și eu mesajele de jignire”
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste ...
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un ...
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un conflict aprins
Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă ...
Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”
Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate
Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate
Vezi toate știrile
×