Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis

Un caz de-a dreptul halucinant a făcut înconjurul internetului. O bătrânică din comuna Rieni a fost convinsă că este într-o relație virtuală cu un muzician. Câți bani i-a trimis femeia? Vezi în articol!

Cazurile în care diferite categorii de oameni vulnerabili sunt păcălite în mediul online cu iubiri închipuite sunt din ce în ce mai des întâlnite. O bătrânică în vârstă de 72 de ani și-a luat țeapa vieții de la un bărbat care a pretins că este muzician și i-a dat impresia că este într-o relație cu ea.

Ce a pățit o pensionară de 72 de ani

Întregul joc al bărbatului de origine nigeriană s-a petrecut între anii 2021 și 2025. Individul a convins-o pe femeia în vârstă să îi facî 21 de transferuri în valoare de 41.500 de lei și 2.200 de euro. Aceste sume au ajuns în contul lui și al altor doi bărbați de origine străină.

Dar lista nu se oprește aici! Femeia pensionară nu este singura victimă a nigerianului. Alte doup victime au fost identificate de anchetatori. Este vorba despre o femeie în vârstă de 56 de ani din Hârșova și o altă pensionară în vârstă de 75 de ani din Ploiești. Prima menționată a transferat suma de 5.000 de lei, iar a doua i-a trimis nigerianului suma de 10.000 de lei. În cazul celei din urmă scenariul a fost diferit, însă. Femeia a crezut că sprijină un medic sau un pacient care se află în stare gravă.

După mai multe percheziții domiciliare efectuate în Cluj-Napoca, individul a fost reținut pe data de 14 mai 2025. Din locuința acestuia au fost confiscate telefoane, laptopuri și unități de stocare. După ce a fost arestat, tânărul a fost plasat sub control judiciar, iar primul termen al procesului a fost stabilit pentru începutul lunii decembrie.

CITEȘTE ȘI:

Au vrut să închirieze o cabană în Maramureș pentru Revelion, dar și-au luat țeapa vieții lor! Pe ce au plătit 4.000 de lei, de fapt

Gabriela Lucuțar, la un pas să-și ia țeapa vieții! Afacerea propusă de o persoană publică avea să-i golească conturile: ”Totul era pus la punct”