Tot mai mulți pensionari dintr-o țară din Europa renunță să-și încaseze pensia. Care este motivul

Tot mai mulți pensionari ajung într-o situație incredibilă: deși au dreptul la pensie, aleg să nu o încaseze. Motivul? Datoriile acumulate la sistemul de asigurări sociale le pun piedici chiar în momentul în care, după ani de muncă, ar trebui să se bucure de venitul cuvenit.

Fenomenul afectează aproape 300.000 de persoane printre care se numără fermieri, antreprenori și liber-profesioniști. Pentru aceștia, ieșirea la pensie nu înseamnă neapărat liniște, ci o nouă luptă cu restanțele.

Situația are loc în Grecia, o țară în care autoritățile au introdus un mecanism prin care cei cu datorii pot încerca să primească pensia, însă numai dacă acceptă anumite condiții.

Tot mai mulți pensionari renunță să-și încaseze pensia

Cei care vor să își achite datoriile în rate și să beneficieze de pensie trebuie să accepte verificarea situației lor financiare. Mai exact, autoritățile pot verifica inclusiv conturile bancare, pentru a analiza veniturile și situația financiară a persoanelor care solicită accesul la mecanism. Pentru unii pensionari, această condiție este greu de acceptat. De aici apare și suspiciunea că o parte dintre cei eligibili preferă să nu intre deloc în procedură.

Cei care au acumulat datorii mai mari de 30.000 de euro nu pot intra imediat în mecanism. Mai întâi trebuie achitată suma care depășește pragul. Abia după reducerea datoriei sub 30.000 de euro poate fi aplicată soluția prin care o parte din pensie este folosită pentru plata restanțelor. Iar de aici vine lovitura grea.

60% din pensie poate merge direct la datorii

După intrarea în mecanism, 60% din pensie este direcționată către plata restanțelor, până când datoria ajunge la 20.000 de euro. Suma rămasă poate fi achitată ulterior în cel mult 60 de rate. Practic, oamenii ajung să primească pensia, dar o parte considerabilă din bani este absorbită imediat de datorii.

O altă problemă este că autoritățile nu au o cifră exactă privind numărul persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar nu își pot achita restanțele. Nu se știe nici câți dintre cei aflați în această situație nu au posibilitatea financiară de a plăti și câți refuză mecanismul din alte motive.

Una dintre ipoteze este legată tocmai de verificarea conturilor bancare. Unii oameni ar putea prefera să nu accepte această condiție și, implicit, să nu intre în sistemul de plată în rate.

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