Mașină de lux scoasă la licitație de ANAF. Un Ferrari Portofino își caută proprietar

Mașină de lux scoasă la licitație de ANAF. Un Ferrari Portofino își caută proprietar
Mașină de lux scoasă la licitație de ANAF. Un Ferrari Portofino își caută proprietar
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ANAF scoate la licitație un Ferrari Portofino din 2020, iar oferta este una de-a dreptul spectaculoasă! Bolidul de lux a fost evaluat la peste un milion de lei, însă Fiscul îi pune un preț de pornire care poate stârni imediat interesul iubitorilor de mașini scumpe.

Autoturismul a fost evaluat la 1.004.164 de lei, TVA inclus. Pentru licitație, însă, prețul de pornire a fost stabilit la 502.082 de lei, TVA inclus. Practic, vorbim despre o reducere de 50% față de valoarea de evaluare. La cursul în euro, suma de pornire înseamnă aproximativ 95.500 de euro.

Un Ferrari Portofino își caută proprietar

Nu este pentru prima dată când acest bolid este pus în fața potențialilor cumpărători. Procedura actuală reprezintă a patra licitație organizată de ANAF pentru Ferrari Portofino. Iar cei care vor să încerce să pună mâna pe mașina de lux trebuie să fie pregătiți să vină cu bani încă de la înscriere.

Garanția de participare este de 50.208,20 lei, reprezentând 10% din prețul de pornire. Important de precizat: cei 502.082 de lei reprezintă doar suma de la care începe licitația. Dacă vor exista mai mulți doritori, prețul final poate urca în funcție de ofertele făcute.

Mașină de lux scoasă la licitație de ANAF. Un Ferrari Portofino își caută proprietar

Mașină de lux scoasă la licitație de ANAF. Un Ferrari Portofino își caută proprietar

Procedura a fost demarată pe 28 august 2026, iar termenul stabilit pentru aceasta este 27 septembrie 2026, ora 07:00.
Așadar, cei care își doresc un Ferrari și sunt dispuși să intre în procedura ANAF trebuie să țină cont de toate condițiile de participare și, bineînțeles, de faptul că suma finală nu este bătută în cuie la valoarea de pornire.

ANAF are pe listă și un apartament

Ferrari-ul nu este singura ofertă care poate atrage atenția în această perioadă. Fiscul scoate la licitație și un apartament cu două camere din Oravița, județul Caraș-Severin. Prețul de pornire este de 50.650 de lei.

Dar și aici apare un detaliu important! ANAF nu vinde întreaga locuință, ci o cotă de 1/2 din apartament. Pentru participarea la licitație, doritorii trebuie să achite o garanție de 5.065 de lei.

Astfel, printre ofertele scoase la licitație se regăsesc bunuri cu valori extrem de diferite. De la jumătate de apartament în Oravița, până la un Ferrari Portofino fabricat în 2020. În cazul bolidului, însă, diferența dintre evaluare și prețul de pornire sare imediat în ochi: 1.004.164 de lei valoarea de evaluare, față de 502.082 de lei prețul de pornire, ambele sume incluzând TVA.

Rămâne de văzut dacă, la cea de-a patra licitație, Ferrari-ul își va găsi cumpărătorul sau dacă va continua să facă parte din lista ofertelor ANAF.

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