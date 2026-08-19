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Mihaela Bilic explică ce se întâmplă cu legumele atunci când le gătim. Unele pot deveni chiar mai valoroase pentru organism

De: Paul Hangerli 19/08/2026 | 05:40
Mihaela Bilic explică ce se întâmplă cu legumele atunci când le gătim. Unele pot deveni chiar mai valoroase pentru organism
Mihaela Bilic despre legumele gătite, sursa-colaj CANCAN.RO
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Mihaela Bilic, una dintre cele mai cunoscute și apreciate nutriționiste din România, explică de ce nu ar trebui să privim legumele gătite ca fiind automat mai sărace din punct de vedere nutritiv decât cele crude. Este adevărat că temperaturile ridicate pot distruge o parte dintre micronutrienți, însă există și substanțe benefice care devin mai active sau mai ușor de absorbit după prepararea termică. Roșiile, morcovii, spanacul și sfecla sunt câteva dintre exemplele oferite de nutriționistă.

Ce se întâmplă cu vitaminele atunci când gătim legumele

Ideea că legumele trebuie consumate exclusiv crude pentru a beneficia de toate calitățile lor nutritive nu spune întreaga poveste. Mihaela Bilic atrage atenția că efectele preparării termice diferă în funcție de nutrienții pe care îi conține fiecare aliment.

Unele substanțe sunt afectate de temperaturile ridicate, în timp ce altele devin mai disponibile pentru organism odată cu gătirea.

„Când gătim legumele, căldura distruge o parte din micronutrienți, însă vitaminele A și D, alături de pigmenții vegetali, sunt mai active prin gătit.”

Roșiile gătite și licopenul

Unul dintre cele mai interesante exemple este cel al roșiilor. Mihaela Bilic vorbește despre licopen, pigmentul care le conferă culoarea roșie și care este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante.

Prepararea termică a roșiilor poate crește disponibilitatea licopenului, mai ales atunci când acestea sunt consumate alături de o sursă de grăsime. Din acest motiv, sosul de roșii și bulionul pot reprezenta surse foarte concentrate de licopen.

„Licopenul din roșii protejează pielea împotriva soarelui și devine activ la căldură, în prezența grăsimii, când roșia e gătită. Sosul tomat și bulionul sunt de trei până la treisprezece ori mai concentrate în licopen față de roșia proaspătă.”

Morcovii gătiți și betacarotenul

Și morcovii pot avea de câștigat în urma preparării termice. Betacarotenul este un pigment liposolubil, ceea ce înseamnă că prezența grăsimilor contribuie la absorbția sa.

„Betacarotenul din morcovi are efecte benefice pentru piele și ochi. Este un pigment liposolubil, iar absorbția lui crește prin gătit și în contact cu grăsimea.”

Practic, un morcov gătit și consumat într-un preparat care conține puțină grăsime poate permite organismului să valorifice mai bine betacarotenul pe care îl conține.

Ce se întâmplă cu spanacul după prepararea termică

Mihaela Bilic include pe listă și spanacul. Frunzele sale sunt bogate în pigmenți cu proprietăți antioxidante, iar prepararea termică poate modifica disponibilitatea acestora.

În special luteina și zeaxantina sunt importante pentru sănătatea ochilor.

„Spanacul conține pigmenți cu acțiune antioxidantă, a căror eficiență crește prin gătit. Spanacul preparat termic este de șase ori mai bogat în luteină și zeaxantină față de frunzele proaspete.”

Mihaela Bilic recomandă sfecla coaptă, nu fiartă în apă

În cazul sfeclei, contează inclusiv metoda prin care alegem să o preparăm. Nutriționista vorbește despre betacianină, pigmentul caracteristic sfeclei, și recomandă prepararea acesteia întregi, la cuptor.

Motivul este simplu: fierberea în apă poate favoriza pierderea prin diluare a unor pigmenți.

„Sfecla conține betacianină, un pigment cu efect antitumoral și antiinflamator, care este stabil la căldură și aciditate. Gătiți sfecla întreagă, coaptă la cuptor, nu fiartă în apă, ca să evitați diluarea pigmenților.”

Legume crude sau gătite? Concluzia Mihaelei Bilic

Mesajul nutriționistei este că nu trebuie să transformăm alegerea dintre legumele crude și cele gătite într-o regulă rigidă. Prepararea termică poate diminua anumite substanțe, dar poate crește disponibilitatea altora.

Diversitatea rămâne astfel una dintre cele mai simple soluții: unele legume pot fi consumate crude, altele gătite, iar multe dintre ele își pot găsi locul în alimentație în ambele variante.

„Concluzia? Nu există o regulă unică când vine vorba de mâncare, iar legumele, fie ele proaspete sau preparate, trebuie mâncate pe săturate.”

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Alimentele care trebuie evitate la micul-dejun, potrivit Mihaelei Bilic. Majoritatea românilor le consumă în fiecare dimineață

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