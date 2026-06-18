Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e de nerecunoscut

Puțini sunt cei care își mai aduc aminte de Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. În urmă cu 30 de ani, aceasta era în centrul atenției, după nunta cu celebrul artist. Anii au trecut, iar acum Debbie Rowe este de nerecunoscut. Cum arată aceasta în prezent? A dus o luptă grea cu o boală nemiloasă, ce și-a pus amprenta asupra ei.

Debbie Rowe a fost a doua soție a lui Michael Jackson și cea care i-a dăruit doi copii: Prince și Paris. Cei doi s-au cunoscut la mijlocul anilor ’80, pe vremea când Debbie Rowe lucra ca asistentă într-un cabinet din Beverly Hills, unde artistul era tratat pentru vitiligo. Au devenit buni prieteni, iar în anul 1996 s-au căsătorit.

Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson

Căsătoria dintre Debbie Rowe și Michael Jackson a venit la scurt timp după divorțul starului de fiica lui Elvis Presley. La momentul nunții, Debbie Rowe era însărcinată în șase luni. Mariajul lor a fost privit cu neîncredere, iar divorțul a venit după patru ani de relație.

Debbie Rowe și Michael Jackson au avut împreună doi copii: Prince și Paris. Iar după divorț, aceasta a cedat custodia și drepturile de creștere către artist în schimbul unei compensații financiare de câteva milioane de dolari.

Prince și Paris au fost crescuți de Michael Jackson și familia sa, iar Debbie Rowe a lipsit aproape complet din viața lor. Într-un interviu acordat în anul 2017, Paris a mărturisit că, în copilărie, mama ei pur și simplu „nu exista” în viața ei. Însă, ulterior, aceasta a crescut și și-a dorit să reia legătura cu mama sa.

Momentul care le-a apropiat pe cele două a venit în anul 2016, atunci când Debbie Rowe a fost diagnosticată cu cancer la sân. Fiica ei a fost alături de ea în acea perioadă grea.

„Sunt o luptătoare pentru că ea este o luptătoare. Te iubesc, mamă”, scria Paris, în mediul online, pe vremea când mama sa lupta cu boala.

Debbie Rowe a trecut prin numeroase ședințe de chimioterapie și a încheiat tratamentul în 2017. Deși în urmă cu ani de zile aceasta ținea prima pagină a ziarelor, acum nu mulți sunt cei care își mai amintesc de ea. Debbie Rowe a ajuns acum la vârsta de 67 de ani și este aproape de nerecunoscut.

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