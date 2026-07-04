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Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său

De: Irina Maria Daniela 04/07/2026 | 08:20
Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său
Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său. Sursa foto: Profimedia
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Potrivit noilor rapoarte financiare, Prințul William este în prezent considerabil mai bogat decât tatăl său. Acest lucru a dat naștere unui nou val de controverse în Marea Britanie, unde milioane de oameni continuă să se confrunte cu criza costului vieții. Află detalii!

Prințul William, mai bogat decât Regele Charles

După ce Familia Regală a publicat un raport financiar cu averea acumulată în ultimul an, dar și suma plătită în taxe, poporul britanic s-a revoltat. Raportul financiar anual al Casei Regale arată că Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a devenit primul monarh britanic care și-a făcut publice, în mod voluntar, plățile de impozite personale după urcarea pe tron.

Datorită controlului asupra Ducatului de Cornwall, averea netă a lui William este estimată la aproximativ 1,6 miliarde de dolari. În comparație, averea estimată a Regelui Charles este de aproximativ 898 de milioane de dolari, potrivit RadarOnline.

Sumele amețitoare i-au iritat pe britanici, care susțin că monarhia ar trebui să ofere o transparență mai mare în privința finanțelor sale. În discuție a reapărut din nou finanțarea din fonduri publice a unor servicii de care Coroana beneficiază.

Regele Charles nu este un cheltuitor

În ciuda averii sale, fiul regretatei regine nu este un mare cheltuitor. Acesta apare des purtând costume sau sacouri vechi. La un moment dat, și-a scos pantofii pentru a-i saluta pe credincioși la o moschee din cartierul londonez Brick Lane, în 2023, și cei din public au observat că are o gaură în șosetă.

Publicul a criticat și Sovereign Grant, fondul finanțat din profiturile generate de Crown Estate. Acesta este destinat susținerii activităților oficiale ale Regelui și funcționării Casei Regale. În urma celui mai recent acord de finanțare, valoarea lui a fost mărită.

„Într-o perioadă în care atât de multe familii se luptă să își plătească facturile, astfel de cifre îi vor face inevitabil pe oameni să se întrebe dacă monarhia înțelege cu adevărat presiunile cu care se confruntă gospodăriile obișnuite.

Publicarea impozitelor este un lucru, însă nu răspunde întrebării mult mai importante: cum poate fi justificat un asemenea nivel extraordinar de avere în condițiile în care instituția beneficiază și de finanțare publică.

Mai multă transparență este binevenită, însă transparența fără responsabilitate riscă să pară mai degrabă un exercițiu de imagine decât o reformă reală”, a mărturisit un fost consilier al Palatului, potrivit sursei citate.

Câți bani a cheltuit Familia Regală

Dar, potrivit raportului financiar, monarhia are costuri ridicate. Trenul Regal, care urmează să fie retras din uz, a generat cheltuieli de funcționare de aproximativ 211.000 de dolari. Acesta a fost utilizat doar de patru ori în perioada analizată.

Deplasările cu elicopterul au generat cheltuieli considerabile. Raportul arată că Regele și alți membri ai Familiei Regale au efectuat 177 de zboruri, fiecare având un cost mediu de aproximativ 5.000 de dolari. Asta înseamnă 885.000 de dolari.

Palatul Buckingham, renovat complet

Se pare că și decizia regelui de a nu locui în incinta Palatului Buckingham după renovarea în valoare de 530 de milioane de dolari i-a aprins pe britanici. Regele Charles a hotărât să rămână, alături de regină, la Clarence House.

La rândul său, Prințul William încearcă să promoveze propria viziune de reformă. Acesta ar intenționa să vândă aproximativ 20% din terenurile Ducatului de Cornwall în următorii zece ani. Banii obținuți ar fi redirecționați către investiții sustenabile și proiecte de locuințe pentru comunități.

„Oamenii vor compara inevitabil aceste averi cu realitatea financiară în care trăiesc milioane de cetățeni. Este un contrast pe care Familia Regală îl va depăși cu greu.

Monarhia nu se poate aștepta la aplauze doar pentru faptul că își publică plățile de impozite, dacă imaginea financiară de ansamblu continuă să lase publicului mai multe întrebări decât răspunsuri cu privire la averea sa uriașă”, a mai adăugat fostul consilier.

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