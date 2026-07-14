Prințul William l-ar urî pe Harry! Viitorul rege al Marii Britanii nu vrea să mai audă de el: „Nu mai sunt frați”

Un expert în Familia Regală susține că relația dintre William și Harry este mai tensionată ca niciodată. Ba mai mult, soțul lui Kate Middleton l-ar „urî” pe fratele său mic. Află mai multe detalii!

Prințul William l-ar urî pe Harry

Potrivit expertului, apropiații lui William susțin că acesta are sentimente negative puternice față de Harry. Cu toate că s-au aflat în aceeași țară săptămâna aceasta, cei doi frați nu s-au întâlnit. În timp ce ducele de Sussex se afla la un eveniment organizat la Chatham House, prințul William își desfășura propriile îndatoriri regale în vestul Londrei, la aproximativ 19 kilometri distanță. Cu toate acestea, cei doi nu s-au întâlnit.

Prezentatorul TalkTV Mark Dolan a declarat, în podcastul Daily Expresso, că mai multe surse din Firmă i-au spus că William chiar l-ar urî pe Harry.

„Totul s-a terminat între ei. Din mai multe surse am auzit același lucru: «Își urăște al naibii fratele, îl disprețuiește.»”, susțin sursele din interiorul Familiei Regale Britanice. Ba mai mult, Mark Dolan susține că o sursă sigură i-ar fi zis că cei din monarhie știu deja că cei doi „Nu mai sunt frați”.

Prințul Harry s-a îndepărtat de familia regală după ce el și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la rolurile de membri activi ai Casei Regale în 2020.

Prințul William nu i-ar retrage niciodată protecția

Cu toate că sentimentele negative sunt puternice, sursele din cadrul Coroanei susțin că William nu ar încerca niciodată să împiedice acordarea măsurilor de securitate pentru fratele său. Este vorba despre disputa juridică prin care Harry încearcă să recupereze dreptul la protecție finanțată din bani publici atunci când vizitează Regatul Unit împreună cu familia.

„Nu-mi pot imagina că William le-ar spune autorităților responsabile de securitate să nu-l protejeze pe Harry. Pur și simplu nu cred că ar face asta”, a afirmat Dolan.

Prințul Harry nu și-a putut aduce familia în vizită

Potrivit Sky News.com.au, mezinul Regelui Charles este afectat de faptul că nu și-a putut aduce familia în vizită în Regatul Unit, în timpul celor 5 zile. Echipa Prințului Harry susține că Meghan Markle și copiii ar fi fost puși în pericol fără măsuri de securitate sporite, dar pe care guvernul britanic nu le-a acordat.

„Este o mare tristețe, mai ales pentru Harry, că nu și-a putut aduce soția și copiii înapoi în Marea Britanie pentru a se reconecta cu prietenii și familia. Totuși, oricine îi poate înțelege dorința de a pune siguranța lor pe primul loc. Ar vrea foarte mult să le prezinte copiilor familia sa și să le arate Regatul Unit, locul în care a crescut și pe care îl consideră acasă. Este o dorință firească pentru orice părinte”, a declarat sursa.

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