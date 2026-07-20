Jurnalistul Luigi Esposito a murit prin împușcare, potrivit anchetatorilor. Ce au descoperit pe câmpul unde a fost abandonat

Luigi Esposito, cunoscut public sub numele de Luca Esposito, jurnalist sportiv și angajat al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului din Campania (Arpac), ar fi fost împușcat. Trupul său a fost incendiat în provincia italiană Salerno. Află detalii!

Jurnalistul sportiv Luigi Esposito a murit

Tragedia a fost descoperită duminică, 19 iulie, de către pompierii care au fost chemați să stingă un incendiu de vegetație în Eboli, lângă Napoli. Potrivit AFP, primele indicii arată că bărbatul în vârstă de 53 de ani ar fi fost ucis prin împușcare.

Trupul carbonizat al jurnalistului a fost descoperit accidental. Procuratura din Salerno susține că probele indică o crimă cu sânge rece. Procurorul Raffaele Cantone susține că starea în care jurnalistul Luigi Esposito a fost găsit a făcut grea identificarea la fața locului a identității, dar și a sexului victimei.

Cum a fost identificat trupul lui Luigi Esposito

Anchetatorii spun că rana prin împușcare a fost mortală. Carabinierii au găsit la fața locului mai multe tuburi de cartuș. Indiciile i-au dus pe oamenii legii la gândul că a fost executat prin împușcare. Apoi trupul lui a fost incendiat, iar flăcările s-au extins imediat în vegetație.

Identitatea bărbatului a fost stabilită cu ajutorul mașinii pe care jurnalistul o conducea. Aceasta a fost găsită în zonă și, după ce numerele au fost verificate, anchetatorii au confirmat faptul că Luca, așa cum își semna articolele, dispăruse fără urmă.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat oficial un suspect și nici motivul crimei. Ancheta este în desfășurare.

Cine a fost Luigi Esposito

Vestea tristă a fost confirmată de Ordinul Național al Jurnaliștilor din Italia. Bărbatul lucra ca și corespondent pentru mai multe publicații locale, dar lucra și cu agenția regională de protecție a mediului (Arpac din Avellino).

Carlo Bartoli, președintele Ordinului Național al Jurnaliștilor, așteaptă rezultatele finale ale anchetei, pentru a se stabili „contextul în care a avut loc uciderea brutală a colegului nostru”.

Luigi Esposito a fost un jurnalist freelancer în presa sportivă italiană. A colaborat cu publicația La Città di Salerno, cu postul de televiziune Ottochannel și administra site-ul echipei Salernitana, Tuttosalernitana.com.

A absolvit Facultatea de Biologie, dar deținea și o diplomă universitară în Arte. Sportul și jurnalismul au fost două mari pasiuni ale sale.

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