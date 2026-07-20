Dr. Cezar, despre hormonul T4 și cum se poate activa în T3: „Acolo e un adevărat război și se consumă energie”

Medicul Cezar Amititeloaie, specialist cardiolog, a vorbit despre problemele cu tiroida. A abordat hormonul T4, motivul pentru care se transformă în T3, precum și cauzele care duc la probleme cu tiroida. Află mai multe detalii!

Dr. Cezar, despre hormonii tiroidieni

Medicul specialist a fost prezent în cadrul podcast-ului „Despre Femeie” realizat de Mihaela Tatu unde a explicat, mai pe românește, ce rol au hormonii tiroidieni și, mai ales, T4.

„Hormonii tiroidieni sunt implicați în producerea de energie și stimularea activității celulare. Tiroida produce T4 și T3. 4 vine de la 4 atomi de iod, 3 de la 3. T4 e un fel de hormon împachetat, el nu acționează, el trebuie să se desprindă de pe el un iod ca să rămână T3, ca să se activeze, și atunci T3-ul vine și acționează și își face treaba”, susține Dr. Cezar.

În continuare, medicul a explicat cum se numește procesul prin care T4 devine T3, precum și locurile din corp în care această schimbare poate avea loc.

„Această activare, deiodinare se numește, această transformare a lui T4 în T3 se produce în trei zone fundamentale: în ficat, în mușchi și în grăsimea brună, în general în aceste trei zone”, a continuat specialistul.

Cum influențează ficatul problemele cu tiroida

Potrivit medicului specialist, o alimentație nesănătoasă influențează în mod negativ ficatul, care suferă. Mâncatul pe fugă și consumul ridicat de proteine sunt motivele pentru care avem probleme intestinale, care duc apoi la complicații mai mari. În engleză, această problemă de sănătate se numește „leaky gut”. Un alt lucru care afectează intestinele este consumul ridicat de proteine, care rup bariera intestinală dacă rămân mari.

„Dacă ficatul este obosit, dacă este bombardat cu toate nenorocirile, este inflamat. Plus inflamația din intestin. Mâncăm toate nebuniile, intestinul este perforat, să zicem așa, dar sunt multe cauze. Mâncăm pe fugă, mâncăm în stres… Proteinele pe care le consumăm nu se digeră bine, nu se fragmentează, și ajung bucăți mari de proteine. Alea sparg, rup ca în jocul „Țară, țară, vrem ostași!”. Ne ținem de mâini și, când vine unul mai mare, rupe bariera intestinală și apoi intră în sânge tot felul de lucruri din intestin: toxine bacteriene, fragmente nedigerate etc. Apoi ajung la ficat. Următoarea redută! După ce a căzut bariera intestinală, ficatul e următoarea pavăză, ca să zicem așa, și apoi inflamația asta și celulele astea imunitare se produc ca să gestioneze toți invadatorii care ne-au atacat organismul. Și acolo e un adevărat război și se consumă energie. În tot contextul ăsta, ficatul începe să sufere și să nu-și mai facă treaba bine. Adică să activeze hormonii tiroidieni. Și atunci această activare nu se mai face corespunzător. Se face, dar poate într-un procent mai mic”, susține medicul specialist.

Legătura dintre mușchi și hormonul T4

Dr. Cezar a explicat cum se activează T4 în T3 în mușchi și ce impact are lipsa sportului asupra hormonilor. Potrivit medicului, un om care face sport activează mai bine T4 în T3.

„A doua zonă cea mai mare este musculatura. T4 se activează în T3 în mușchi. Mușchii sunt cea mai mare parte din greutatea corpului, pentru a ne muta din punctul A în punctul B. Dacă nu mai facem sport, nu mai facem mișcare, bineînțeles că această activare se face mult mai puțin. Un om care face sport își activează T4 în T3 mult mai bine”, susține specialistul.

Grăsimea brună și hormonii tiroidieni

Medicul specialist a explicat de ce grăsimea bună este importantă pentru organismul nostru. Acesta susține că, din cauza faptului că nu ne mai expunem la frig și la căldură mare, nu mai avem aceeași cantitate de grăsime brună. Pentru a repara această problemă, Dr. Cezar susține că putem face dușuri reci și saună.

„Și mai e un aspect: grăsimea brună. T4 se activează în T3 și în grăsimea brună, care îi zice brună pentru că e mai maro. De ce? Pentru că are o concentrație mai mare de mitocondrii. Că de aia pare mai brună decât grăsimea albă, pentru că acolo produce energie. Grăsimea brună se produce în momentul în care ne expunem la frig. Deci este un fel de grăsime energetică activă care să ne producă căldură, să avem termoreglare. Problema noastră, în societatea asta, este că stăm într-un confort termic: 22 de grade fie iarnă, fie vară, că iarna dăm drumul la căldură și vara la aer condiționat. Și noi nu ne mai jucăm cu frigul și cu căldura. Ce putem face în sensul ăsta? Să ajutăm termoreglarea, să ne expunem și la frig, prin duș cu apă rece dimineața, să ne expunem și la temperatură crescută, la o saună fierbinte. Facem acest joc și în felul ăsta căpătăm mai multă flexibilitate în termen”, a mai spus Dr. Cezar.

Când trebuie să facem dușuri reci?

Specialistul susține că dușurile reci sunt cele mai bune dimineața, după ce ne trezim. Acesta are rolul de a activa și a da energie organismului. Sauna și dușul fierbinte duc la moleșeală, motiv pentru care cardiologul le recomandă în a doua parte a zilei, când ne scade energia și oricum ne pregătim de somn.

„În general, recomand dușul rece și tot ce e rece dimineața, ca să ne activăm, pentru că ne agită dacă facem duș rece seara, nu mai putem dormi. Sauna ne moleșește, trebuie să o facem în partea a doua a zilei, când mai scădem așa turația. Dar, bineînțeles, există și protocoale de astea intermitente, adică să faci și cald și rece, dar depinde cu ce rămâi la urmă. De exemplu, dacă faci lucrul ăsta dimineața, e bine să rămâi la urmă cu rece, dacă îl faci în partea a doua zile, să rămâi la urmă cu cald. Și asta ajută la reglarea hormonilor tiroidieni, alături de o alimentație echilibrată care să scadă inflamația intestinală”, a conchis Dr. Cezar pentru sursa citată.

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