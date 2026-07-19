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Ce face Daniela Crudu după retragerea din TV. Noua meserie îi aduce venituri consistente

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 17:57
Ce face Daniela Crudu după retragerea din TV. Noua meserie îi aduce venituri consistente
Foto: social media
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Daniela Crudu a ales de câțiva ani să se îndepărteze de lumea televiziunii, preferând o viață mult mai discretă și concentrată asupra familiei. După o perioadă în care s-a numărat printre cele mai cunoscute prezențe de pe micul ecran, fosta asistentă TV și-a schimbat radical prioritățile, iar în prezent își desfășoară activitatea într-un domeniu complet diferit de cel care a făcut-o celebră.

Vedeta formează de mai mulți ani un cuplu stabil alături de partenerul ei, iar împreună au construit o familie frumoasă. Cei doi sunt părinții a doi copii și, deși au făcut deja un pas important în relația lor prin logodnă, nunta nu a avut încă loc. Chiar dacă mulți se așteptau ca ceremonia să fie organizată la scurt timp după cererea în căsătorie, planurile au fost amânate, în principal din cauza schimbărilor importante care au avut loc în viața lor de familie.

Cu ce se ocupă Daniela Crudu acum

După venirea pe lume a celor doi copii, Daniela Crudu și-a dedicat o mare parte din timp rolului de mamă. În același timp, a început să caute o activitate profesională care să îi ofere mai multă libertate și un program flexibil, astfel încât să poată petrece cât mai mult timp alături de familie.

În prezent, fosta vedetă de televiziune activează în industria platformelor dedicate conținutului pentru adulți, un domeniu care a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani și care atrage tot mai multe persoane publice din România și din străinătate. Alegerea nu a fost una întâmplătoare, ci a venit în urma unei analize a avantajelor pe care această activitate le oferă atât din punct de vedere financiar, cât și al independenței profesionale.

„E o lună nouă asta, mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere, în primul rând material, normal să recunosc. Și al doilea rând curiozitățile. Tot ce se întâmplă acolo e wow (…) Eu mor de râs, mă distrez rău de tot acolo și mă simt ca acasă, de aceea îmi place. Fac ce vreau. Sunt prietenoși, e o atmosferă deschisă, programul ți-l faci singură (…) Chiar dacă ziceam că nu mă mai uimește nimic, aici chiar am rămas uimită”, a spus Daniela Crudu, în podcastul Răsfățata Universului.

Unul dintre motivele care au determinat-o să facă această schimbare a fost posibilitatea de a-și organiza singură programul. Spre deosebire de televiziune, unde filmările și proiectele presupun un program strict și numeroase ore petrecute pe platourile de filmare, noua activitate îi permite să își stabilească ritmul de lucru în funcție de nevoile personale și de responsabilitățile familiale.

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