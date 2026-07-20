Îl mai recunoști? Au trecut 10 ani de când a părăsit „Cronica Cârcotașilor” pentru a face o carieră din pasiunile sale

Au trecut 10 ani de când Cristian Hrubaru a decis să părăsească echipa emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, de la Prima TV. În prezent, este director de programe și DJ la Rock FM. Află mai multe detalii!
În 2016, vestea plecării sale a șocat fanii emisiunii. Acesta a colaborat timp de 11 ani cu echipa condusă acum de Șerban Huidu. Cu toate că s-a zvonit că ar fi existat o ceartă în culise, Cristian Hrubaru a mărturisit că avea programul prea încărcat și a decis să renunțe la proiectul TV.
„Nu m-am certat cu nimeni. Sunt implicat în noi proiecte alături de colegii mei de la Rock FM. Este a treia tentativă de a renunța la emisiunea în cauză, prima fiind în ianuarie 2015. Tot Șerban este cel care m-a convins să rămân. Ultima oară când am apărut alături de colegii de la „Conică” a fost în programul de Revelion al Prima TV. Rămân în relații excelente cu foștii mei colegi și sper ca asta să nu se schimbe niciodată”, a declarat Cristian Hrubaru în martie 2016.
Hrubaru a decis să accepte oferta de a coordona Rock TV, un proiect al trustului media Antenna Group din Grecia.
Fosta vedetă TV s-a făcut remarcată și datorită pasiunii sale pentru muzică rock, motociclete și implicarea în comunitatea moto din România. Este director de programe și DJ la Rock FM, unde este o prezență constantă. Cunoscut sub numele de Rockerul Hrubaru, are propria sa emisiune – „Cristian Hrubaru Show”.
Hrubaru este și fondatorul asociației „Bikers For Humanity România”, care a luat naștere în 2016 și ajută copiii defavorizați.
Rockerul și-a început cariera în radio în orașul său natal – Focșani, în primăvara anului 1993. În ianuarie 2003 a decis că are nevoie de un început fresh, pe care l-a găsit în București la Radio Star, actualul Magic FM. S-a alăturat echipei Rock FM în octombrie 2010, unde activează și în prezent.
Din 2011 și până în 2016, Cristian Hrubaru a făcut parte din echipa emisiunii „Cronica Cârcotașilor”. Acesta i-a luat locul de prezentator lui Alex Bogdan în 2015, care a renunțat la job pentru a se concentra pe cariera de actor în filme și piese de teatru. Dar se pare că, după nici măcar un an la pupitru, Hrubaru a decis să renunțe și el la emisiunea TV pentru a se dedica unor proiecte dragi sufletului său!
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