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Îl mai recunoști? Au trecut 10 ani de când a părăsit „Cronica Cârcotașilor” pentru a face o carieră din pasiunile sale

De: Irina Maria Daniela 20/07/2026 | 07:30
Îl mai recunoști? Au trecut 10 ani de când a părăsit „Cronica Cârcotașilor” pentru a face o carieră din pasiunile sale
Au trecut 10 ani de când Cristian Hrubaru a părăsit „Cronica Cârcotașilor”. Sursa foto: Facebook
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Au trecut 10 ani de când Cristian Hrubaru a decis să părăsească echipa emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, de la Prima TV. În prezent, este director de programe și DJ la Rock FM. Află mai multe detalii!

De ce a plecat Cristian Hrubaru de la „Cronica Cârcotașilor”

În 2016, vestea plecării sale a șocat fanii emisiunii. Acesta a colaborat timp de 11 ani cu echipa condusă acum de Șerban Huidu. Cu toate că s-a zvonit că ar fi existat o ceartă în culise, Cristian Hrubaru a mărturisit că avea programul prea încărcat și a decis să renunțe la proiectul TV.

„Nu m-am certat cu nimeni. Sunt implicat în noi proiecte alături de colegii mei de la Rock FM. Este a treia tentativă de a renunța la emisiunea în cauză, prima fiind în ianuarie 2015. Tot Șerban este cel care m-a convins să rămân. Ultima oară când am apărut alături de colegii de la „Conică” a fost în programul de Revelion al Prima TV. Rămân în relații excelente cu foștii mei colegi și sper ca asta să nu se schimbe niciodată”, a declarat Cristian Hrubaru în martie 2016.

Hrubaru a decis să accepte oferta de a coordona Rock TV, un proiect al trustului media Antenna Group din Grecia.

Cristian Hrubaru s-a dedicat pasiunilor sale

Fosta vedetă TV s-a făcut remarcată și datorită pasiunii sale pentru muzică rock, motociclete și implicarea în comunitatea moto din România. Este director de programe și DJ la Rock FM, unde este o prezență constantă. Cunoscut sub numele de Rockerul Hrubaru, are propria sa emisiune – „Cristian Hrubaru Show”.

Hrubaru este și fondatorul asociației „Bikers For Humanity România”, care a luat naștere în 2016 și ajută copiii defavorizați.

Cristian Hrubaru a făcut parte din echipa emisiunii începând cu anul 2011. Sursa foto: captură „Cronica Cârcotașilor”
Cristian Hrubaru a făcut parte din echipa emisiunii începând cu anul 2011. Sursa foto: captură „Cronica Cârcotașilor”

Cine este Cristian Hrubaru

Rockerul și-a început cariera în radio în orașul său natal – Focșani, în primăvara anului 1993. În ianuarie 2003 a decis că are nevoie de un început fresh, pe care l-a găsit în București la Radio Star, actualul Magic FM. S-a alăturat echipei Rock FM în octombrie 2010, unde activează și în prezent.

Din 2011 și până în 2016, Cristian Hrubaru a făcut parte din echipa emisiunii „Cronica Cârcotașilor”. Acesta i-a luat locul de prezentator lui Alex Bogdan în 2015, care a renunțat la job pentru a se concentra pe cariera de actor în filme și piese de teatru. Dar se pare că, după nici măcar un an la pupitru, Hrubaru a decis să renunțe și el la emisiunea TV pentru a se dedica unor proiecte dragi sufletului său!

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