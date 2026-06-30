Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor”, și-a schimbat radical cariera: a renunțat la televiziune pentru a deveni instructor de Pilates reformer, după cum arată pagina ei de Instagram. Află mai multe detalii!

Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor”

Cristina a fost una dintre Bebelușele emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, difuzată la Prima TV, între anii 2008 și 2021. Fosta vedetă în vârstă de 34 de ani atrăgea atenția domnilor cu frumusețea sa naturală, dar și cu dansurile oferite în scurtele momente de la TV. Dansul a pasionat-o încă din copilărie, motiv pentru care la 11 ani a decis să ia lecții de dans sportiv.

La vremea respectivă, se descria ca fiind “înțelegătoare, veselă și descurcăreață”. Dar bruneta a vrut mai multe de la viață și a decis să renunțe la jobul în televiziune. În prezent, Cristina este căsătorită cu actorul Denis Ștefan, cu care are două fiice: Delia și Dominique.

Cu ce se ocupă acum Cristina Ștefan

În prezent, potrivit paginii sale de Instagram, fosta Bebelușă este instructor de Pilates reformers, un mod de antrenament full-body care a prins popularitate în România, în ultimii ani.

Pe lângă meseria de dansatoare cu care s-a făcut remarcată, Cristina este și creatoare de conținut pasionată de beauty. Cu ajutorul rețelelor sociale, vrea să inspire femeile să-și atingă potențialul maxim și să aibă tot mai multă grijă de silueta și de postura lor.

Dar cele mai importante „meserii” pentru ea sunt cele de soție și de mamă, care i se potrivesc de minune.

De ce a ales Cristina Ștefan Pilates reformers

Potrivit CSID.ro, mama a fost sursa de inspirație a Cristinei pentru a renunța la televiziune și a deveni instructor de Pilates. După ce a testat pe pielea ei ce beneficii au aceste antrenamente, a decis că asta își dorește să facă.

„Este un vis pe care sper să-l împlinesc anul acesta (n.r. în 2023). Am urmat cursuri pentru a fi trainer. A plecat totul de la mama mea. […] Am fost, am făcut cursul și cu acte în regulă sunt instructor de aerobic, pilates și fitness”, a declarat Cristina, conform sursei citate, în urmă cu 3 ani.

Instructor de pilates, aerobic și fitness

Așa că a urmat cursuri de specializare pentru a deveni instructor acreditat de aerobic, pilates și fitness. Cu toate că este deja „stăpână pe domeniul ei”, Cristina Ștefan nu ratează nicio ocazie de a se perfecționa și de a învăța de la profesori mai buni decât ea.

„În spatele fiecărei mișcări corect executate este ghidarea atentă a lui Lumi. Iar mișcarea făcută corect schimbă mai mult decât corpul. Îți schimbă postura, încrederea și felul în care te simți în fiecare zi”, a postat bruneta la finalul lunii mai.

În prezent, oferă ore de Pilates domnișoarelor care vor să-ți remodeleze silueta sau să se tonifieze.

Cristina Zenga este căsătorită cu Denis Ștefan

Fosta Bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” s-a căsătorit cu actorul de telenovele Denis Ștefan în anul 2013, la câteva luni după ce acesta a divorțat de Iuliana. Cei doi au avut o relație de 13 ani, dintre care 6 ani au fost căsătoriți.

„Trecutul e trecut. S-a încheiat o poveste, a început o altă poveste. A fost un divorț civilizat, la notar”, a explicat la „Happy Hour”.

Cei doi s-au căsătorit în mare secret, într-un weekend, iar vestea a fost publicată de Cristina la câteva zile de la eveniment, care a postat o imagine de la cununia civilă pe rețelele sociale. La momentul respectiv, bruneta avea 22 de ani și era însărcinată.

„E un copil așteptat, dar nu a fost programat”, a spus actorul în cadrul aceleiași emisiuni.

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