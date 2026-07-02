Cu ce se ocupă Ioana Petric de la „Cronica Cârcotașilor” acum, la 3 ani de când a părăsit emisiunea

Ioana Petric a fost una dintre bebelușele emisiunii „Cronica Cârcotașilor” și cea care l-a înlocuit pe Mihai Găinușă. În prezent, tânăra este influencer de travel și organizează excursii de grup în Portugalia pentru iubitorii de aventură. Vezi cum arată acum!

Îți mai aduci aminte de Ioana Petric?

Fosta bebelușă care a făcut parte și din echipa emisiunii de la Prima TV a uimit publicul în urmă cu 3 ani, când a anunțat că pleacă din echipă. Aceasta a fost una dintre dansatoarele din platou și a lucrat cot la cot cu cârcotașii din 2008 și până în 2023.

Ea l-a înlocuit pe Mihai Găinușă în 2014, când prezentatorul a părăsit formatul care l-a consacrat, și a stat la pupitrul cârcotașilor până la plecarea din urmă cu 3 ani. Tânăra în vârstă de 35 de ani susține că a renunțat la cariera din TV pentru a încerca altceva.

„Au fost 15 ani extraordinari, atât de plini și de fericiți, că n-aș putea să îi cuprind în doar câteva cuvinte. Mi-am petrecut jumătate din viață alături de oamenii ăștia frumoși, care mi-au fost colegi, prieteni, mentori și familie adoptivă. Prin urmare, această decizie, care îmi aparține 100%, nu a fost deloc una ușoară. Cu toate astea, în adâncul sufletului meu, sunt convinsă că e cea corectă. Cred că, în viață, e important să îți accepți propriul adevăr și, chiar dacă inevitabil te gândești și la cei din jur, să faci ceea ce e mai bine pentru tine”, a scris Ioana pe rețelele sociale.

Cu ce se ocupă Ioana Petric acum

În mesajul prin care și-a anunțat despărțirea de echipa care a consacrat-o, Ioana a mărturisit că vrea să încerce altceva. Și-a dorit un nou început pentru a se redescoperi și a-și urma alt vis.

„Iar eu asta am simțit acum – nevoia unui nou început, nevoia de a mă redescoperi, de a-mi demonstra mie niște lucruri și de a face loc altor visuri. Sunt sigură că viața le va așeza pe toate în așa fel încât să ne revedem curând, cu forțe proaspete și alte proiecte minunate. Până atunci… o să îmi fie dor!”, a mai scris Ioana pe rețelele sociale, în urmă cu 3 ani.

Și se pare că visul ei s-a împlinit! Tânăra și-a deschis o firmă de travel și este ghid turistic. Oferă excursii doritorilor să descopere Algarve, Portugalia, și zone din România.

„Timp de 16 ani am trăit în lumina reflectoarelor. Din exterior, totul părea perfect. Însă, în spatele camerelor, în mine ardea un alt fel de foc. Nu îmi doream doar aplauze sau următorul proiect important. Tânjeam după mișcare autentică și conexiuni reale. Aveam nevoie de acel tip de adrenalină care îți face inima să bată cu putere pentru tine însuți, nu pentru camerele de filmat”, se descrie tânăra pe site-ul său.

Bebelușa este ghid turistic în Portugalia

După ce a plecat de la Cronică, Ioana a început să călătorească tot mai mult. Și-a promis că va vizita cel puțin un loc nou pe an, dar susține că s-a oprit din numărat după ce a călătorit în 35 de țări. Își dorește cât mai multe aventuri, mai multe amintiri și momente care să o facă să simtă că trăiește cu adevărat.

„Am călătorit atât singură, cât și alături de oamenii mei preferați. M-am bucurat de lux, dar am trăit și doar cu un rucsac în spate – și, sincer, le iubesc pe amândouă. Am căzut de pe placa de surf, am făcut kitesurfing și am dansat până la răsărit pe plaje unde nimeni nu îmi știa numele. M-am rătăcit intenționat. Mi-am făcut prieteni în cele mai neașteptate locuri. Am fost mereu în căutarea următoarei doze de adrenalină și de râsete. Pentru mine, totul înseamnă să spun „da” – aventurii, conexiunilor autentice și fiecărui moment care te face să te simți cu adevărat viu”, susține Ioana Petric.

După toată această perioadă în care a trăit intens, fosta bebelușă a ajuns la concluzia că aventurile și călătoriile te fac mai puternic și nu mai simți nevoia să te prefaci!

CITEȘTE ȘI:

O mai ții minte? Cu ce se ocupă acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor”

Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai