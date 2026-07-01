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Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai

De: Irina Maria Daniela 01/07/2026 | 07:30
Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai
Geanina Obreja și Costas Elisav, de la „Insula iubirii”. Sursa foto: Antena 1
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Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul: și-a lăsat părul să crească, s-a făcut brunetă și s-a tonifiat la sală. Vezi imagini în galerie!

Cum arată Geanina Obreja de la „Insula iubirii”

În ultimii ani, fosta concurentă din sezonul 5 al emisiunii care testează fidelitatea cuplurilor s-a schimbat radical. Geanina, care a împlinit 29 de ani pe 31 mai, s-a transformat într-o adevărată bombă sexy!

Dacă în cadrul emisiunii avea părul scurt și blond, acum și-a lăsat părul să crească și s-a vopsit brunetă. La câteva luni de la terminarea emisiunii, bruneta s-a „tunat”, alegând să-și mărească buzele și sânii. După ce a născut, Geanina pare că a devenit mai frumoasă pe zi ce trece, schimbarea ei fiind vizibilă.

Concurenții au făcut furori la Insulă

Geanina Obreja și Costas Elisav au fost un cuplu controversat la Insula Iubirii. Cei doi s-au „lipit” imediat de câte o ispită, au călcat pe bec și apoi s-au confruntat la TV. Costas a găsit consolare alături de Nicoleta, în timp ce Geanina s-a apropiat de Andi și apoi de George.

După ce au văzut că sentimentele nu sunt puternice, s-au despărțit și s-au întors „pe burlăcie” înapoi în România.

„Femeia care ar putea să mi-l ia ar trebui să fie puternică, deşteaptă, pentru că aşa m-a făcut pe mine să fiu, asta îşi doreşte”, mărturisea Geanina la începutul emisiunii „Insula Iubirii”.

Geanina și Costas de la Insula Iubirii sunt părinți

La scurt timp după ce s-au despărțit, Geanina a fost implicată într-un accident auto grav și Costas i-a fost alături. În acele clipe, cei doi și-au dat seama că nu pot sta unul fără celălalt și s-au împăcat.

„Imediat după Insulă am făcut accident, iar el a avut grijă de mine și, ușor-ușor, ne-am apropiat din nou, iar sentimentele nu dispăruseră”, a spus Geanina, acum ceva timp.

În octombrie 2019, s-au căsătorit la starea civilă și au anunțat că vor avea un copil. La eveniment a fost invitat și Bogdan Oancea, fostul iubit al Giei și unul dintre cei mai controversați bărbați de la Insula Iubirii.

Unde lucrează Geanina de la Insula Iubirii

Potrivit imaginilor publicate pe Instagram, bruneta s-a angajat la un casino, unde lucrează pe sală sau în bar, și atrage privirile jucătorilor cu noua ei siluetă. Pe rețelele sociale, mămica publică din când în când imagini cu fiul ei, Denis, care are în jur de 6 ani și jumătate.

Dar se pare că pozele cu Costas Elisav aproape au dispărut complet… Am putea spune că bruneta „a făcut curat” în feed și a păstrat o singură imagine de familie, în care apare alături de soț și de copil, postată pe 31 decembrie 2021. Dacă în 2020 erau extrem de activi pe rețelele sociale, unde postau des imagini cu ei, acum pare că ceva s-a întâmplat. El și-a trecut contul de Instagram pe privat și se pare că Geanina nu mai este la follow, dar nici nu-l mai urmărește pe Costas.

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