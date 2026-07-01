CHECK IN | Cum a fost atmosfera la Three Days Grace pe Arenele Romane. Cât am plătit pe un pahar cu apă

Pe 26 iunie am fost la Arenele Romane pentru unul dintre cele mai așteptate concerte rock ale verii: Three Days Grace, cap de afiș al Shine Festival. Chiar dacă Bucureștiul se afla sub valul de caniculă, iar temperaturile au fost greu de suportat încă de la primele ore ale serii, atmosfera creată a compensat rapid disconfortul. Am petrecut câteva ore printre iubitorii rockului alternativ, am urmărit concertele Black Gold, Lacuna Coil și Three Days Grace, am cântat alături de sute de persoane și am observat cât au ajuns să coste băuturile, mâncarea și produsele oficiale la un astfel de eveniment.

Three Days Grace este una dintre cele mai cunoscute trupe rock canadiene, formată în 1992 în Norwood, Ontario. De-a lungul anilor, formația a lansat hituri precum „Animal I Have Become”, „Never Too Late”, „Pain”, „I Hate Everything About You” și „Riot”, piese care continuă să fie cântate de fani la fiecare concert.

În 2026, trupa se află în turneul mondial „Alienation World Tour”, care marchează revenirea vocalistului original Adam Gontier alături de Matt Walst. Înainte de București, muzicienii au concertat în orașe precum Nürnberg, Frankfurt, Essen și Ljubljana, iar după România și-au continuat turneul în Bulgaria, Grecia și Turcia. Seria de concerte se va încheia pe 23 iulie, în Nicolet, Quebec, Canada, urmând ca în toamnă să pornească într-un nou turneu prin Statele Unite.

Cum a fost atmosfera la festival

Am ajuns la Arenele Romane în jurul orei 18:00 și primul lucru pe care l-am remarcat a fost căldura sufocantă. Soarele încă ardea puternic, iar spațiile umbrite erau puține. Cu puțin timp înainte de eveniment, organizatorii trimiseseră un mesaj prin care anunțau suplimentarea punctelor de vânzare a băuturilor din cauza caniculei. Într-adevăr, barurile suplimentare au existat, însă prețurile au rămas ridicate, chiar dacă hidratarea era esențială pentru participanți.

Pe măsură ce se apropia ora concertului principal, Arenele Romane deveneau tot mai aglomerate. După prestațiile energice ale trupelor Black Gold și Lacuna Coil, în jurul orei 20:00 se simțea deja nerăbdarea publicului. Toată lumea îi aștepta pe favoriții serii. La ora 20:45, Three Days Grace au urcat pe scenă și au transformat complet atmosfera.

De la primele acorduri, sute de oameni au început să cânte împreună versurile celor mai cunoscute piese. Am dansat, am sărit și am cântat alături de ceilalți fani într-o atmosferă care m-a făcut să uit pentru câteva momente de căldura de peste zi.

Nici celebrele moshpit-uri nu au lipsit din fața scenei. S-au făcut loc pentru cercurile specifice, unde tinerii aleargă și se împing, iar atmosfera a rămas una pozitivă pe tot parcursul serii. Deși astfel de obiceiuri sunt privite uneori cu reținere din cauza incidentelor care au avut loc la alte evenimente din lume, aici lucrurile s-au desfășurat fără probleme. La ora 22:15, după un show de aproximativ 90 de minute, concertul s-a încheiat cu multe aplauze din partea publicului.

Care au fost prețurile

Din motive de siguranță, băuturile nu erau oferite în sticle de plastic, ci erau turnate în pahare. La interiorul Arenelor Romane, prețurile băuturilor au fost următoarele:

Apă (un pahar) – 15 lei

Suc (un pahar) – 15 lei

Vin (un pahar) – 30 de lei

Bere la draft (un pahar) – 20 de lei

Bere la doză – 25 de lei (servită în pahar)

Bere Peroni – 28 de lei

Cocktail – 45 de lei

Shot – 25 de lei

La barul amplasat în exteriorul Arenelor Romane, prețurile erau ușor diferite:

Apă (un pahar) – 15 lei

Vin (400 ml) – 15 lei

Vin sec – 25 de lei

Cocktail (150 ml) – 25 de lei

Limoncello (100 ml) – 25 de lei

Cocktail cu limoncello – 50 de lei

Cidru de mere – 20 de lei

Limonadă simplă – 20 de lei

Limonadă cu arome – 25 de lei

Fanii care și-au dorit un suvenir de la concert au găsit și standuri cu produse oficiale. Un tricou Three Days Grace era vândut cu 180 de lei. Nici oferta de mâncare nu era foarte diversificată, însă existau suficiente opțiuni pentru câteva ore petrecute la festival. O felie de pizza costa 15 lei, iar o porție de cartofi cu telemea, roșii uscate sau nachos era 25 de lei. Un meniu cu nuggets și sos costa 35 de lei, iar unul cu chicken strips și sos ajungea la 38 de lei.

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