„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a căsătorit! Imagini de la cununia lui Thylane Blondeau cu Ben Attal

Thylane Blondeau, desemnată de două ori „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu DJ-ul Ben Attal. Nunta a avut loc la Paris. Vezi imagini în galeria foto de mai jos!

„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a căsătorit

Modelul francez, care a devenit celebră de la vârsta de 4 ani, s-a căsătorit cu „cel mai bun prieten” al ei. Thylane Blondeau, în vârstă de 25 de ani, s-a căsătorit la Paris cu Ben Attal, în vârstă de 29 de ani, de profesie actor și DJ francez.

Cununia civilă a avut loc la Primăria celui de-al 16-lea arondisment din Paris, la 3 luni de la logodna care a avut loc în Grecia. Anunțul a fost făcut de vedeta internațională pe contul ei de Instagram, unde are 6,7 milioane de urmăritori.

„Iubire”, a scris Blondeau într-o postare pe Instagram Stories, alături de imagini în care ea și Attal își schimbau priviri tandre în timpul ceremoniei de căsătorie.

Thylane Blondeau cu Ben Attal, nuntă la Paris

Mireasa a purtat o rochie lungă, albă, cu o capă elegantă, creată la comandă de Eva Bouskila Bridal. Thylane Blondeau a ales pentru această zi un coc sofisticat pe care l-a accesorizat cu mici flori albe. Buchetul de mireasă a fost realizat din cale albe în nuanțe crem. Ben Attal a ales un costum bleumarin elegant.

Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit civil în Paris, alegând o locație cu vedere la Turnul Eiffel. Cei doi au sosit la ceremonie într-un Porsche 356 Speedster de culoare argintie. La intrarea în primărie au fost întâmpinați de un grup restrâns de invitați, dar și de jurnaliști și fotografi. Acest lucru nu a deranjat-o pe Thylane, care este obișnuită de mică să fie fotografiată sau filmată. Singurul lucru care a întristat-o a fost faptul că unii fotografi au intrat în primărie, deși nu au fost invitați, și au filmat momentele intime, de familie, pe care apoi le-au publicat în online.

„Acest mesaj se adresează fotografilor și revistelor. Faptul că ați fost prezenți în fața primăriei astăzi nu mi-a pus nicio problemă. Vă făceați meseria. Am avut întotdeauna mult respect pentru paparazzi de la începuturile mele în modelling. În toți acești ani, nu am refuzat niciodată o fotografie și am încercat mereu să fiu plăcută și respectuoasă cu fiecare dintre voi. În schimb, faptul că unii s-au introdus în interiorul sălii primăriei și au difuzat videoclipuri de la ceremonia noastră m-a întristat și deranjat profund. Există o diferență între a fotografia un eveniment în exterior și a te amesteca într-un moment care ținea de intimitatea noastră. Mi-aș fi dorit pur și simplu ca această limită să fie respectată. Astăzi, nu am fost un subiect de actualitate. Am fost pur și simplu o femeie care se căsătorea”, a scris Thylane Blondeau la Instagram Story.

Cum s-au cunoscut cei doi soți

Thylane Blondeau și Ben Attal s-au cunoscut în anul 2020, după ce tânăra s-a despărțit de DJ-ul francez Milane Meritte. În luna martie 2026, DJ-ul Ben a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe romantice din Grecia. Ea a spus „da” și el i-a pus pe deget un inel de logodnă în valoare de aproape 40.000 de euro cu diamant, montat pe o verighetă din aur masiv.

Logodna a fost sărbătorită la Four Seasons Astir Palace Hotel, pe spectaculoasa Rivieră a Atenei, în Grecia, cu vedere spre Marea Egee.

„Am spus «da» celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna”, este mesaju cu care Thylane a făcut marele anunț.

Cine este Thylane Blondeau

Tânăra este fiica fostului fotbalist francez Patrick Blondeau și a Veronikăi Loubry, fostă prezentatoare TV și actriță franceză. La vârsta de 4 ani, a defilat pe podium pentru designerul Jean Paul Gaultier. Apoi a devenit celebră la vârsta de 6 ani, după ce publicația Vogue Enfants a numit-o, în 2006, „cea mai frumoasă fată din lume”.

La vârsta de 10 ani, Blondeau a devenit cel mai tânăr model care a pozat vreodată pentru Vogue Paris. Ședința foto intitulată „Ce machiaj la ce vârstă?”, publicată în 2010, a stârnit controverse în mediul online. Criticii susțineau că imaginile o sexualizau pe tânăra Thylane, care apărea în rochii scurte și decoltate, având pantofi cu toc și machiaj, potrivit New York Post.

Thylane Blondeau, carieră de succes

Datorită trăsăturilor fizice, Thylane Blondeau s-a bucurat de un real succes în modelling. La 17 ani, în 2017, a defilat pentru Dolce & Gabbana în cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Apoi a devenit ambasador pentru un brand de cosmetice și imaginea unui parfum.

În 2018, a fost numită pentru a doua oară „cea mai frumoasă fată din lume” în clasamentul anual realizat de TC Candler.

„Chiar și acum oamenii îmi spun: «Ești cea mai frumoasă fată». Iar eu le răspund: «Nu, nu sunt. Sunt doar o ființă umană, o adolescentă»”, declara ea pentru The Telegraph, în 2018.

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