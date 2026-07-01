„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a căsătorit! Imagini de la cununia lui Thylane Blondeau cu Ben Attal

Thylane Blondeau, desemnată de două ori „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu DJ-ul Ben Attal. Nunta a avut loc la Paris. Vezi imagini în galeria foto de mai jos!
Modelul francez, care a devenit celebră de la vârsta de 4 ani, s-a căsătorit cu „cel mai bun prieten” al ei. Thylane Blondeau, în vârstă de 25 de ani, s-a căsătorit la Paris cu Ben Attal, în vârstă de 29 de ani, de profesie actor și DJ francez.
Cununia civilă a avut loc la Primăria celui de-al 16-lea arondisment din Paris, la 3 luni de la logodna care a avut loc în Grecia. Anunțul a fost făcut de vedeta internațională pe contul ei de Instagram, unde are 6,7 milioane de urmăritori.
„Iubire”, a scris Blondeau într-o postare pe Instagram Stories, alături de imagini în care ea și Attal își schimbau priviri tandre în timpul ceremoniei de căsătorie.
Mireasa a purtat o rochie lungă, albă, cu o capă elegantă, creată la comandă de Eva Bouskila Bridal. Thylane Blondeau a ales pentru această zi un coc sofisticat pe care l-a accesorizat cu mici flori albe. Buchetul de mireasă a fost realizat din cale albe în nuanțe crem. Ben Attal a ales un costum bleumarin elegant.
Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit civil în Paris, alegând o locație cu vedere la Turnul Eiffel. Cei doi au sosit la ceremonie într-un Porsche 356 Speedster de culoare argintie. La intrarea în primărie au fost întâmpinați de un grup restrâns de invitați, dar și de jurnaliști și fotografi. Acest lucru nu a deranjat-o pe Thylane, care este obișnuită de mică să fie fotografiată sau filmată. Singurul lucru care a întristat-o a fost faptul că unii fotografi au intrat în primărie, deși nu au fost invitați, și au filmat momentele intime, de familie, pe care apoi le-au publicat în online.
„Acest mesaj se adresează fotografilor și revistelor.
Faptul că ați fost prezenți în fața primăriei astăzi nu mi-a pus nicio problemă. Vă făceați meseria. Am avut întotdeauna mult respect pentru paparazzi de la începuturile mele în modelling. În toți acești ani, nu am refuzat niciodată o fotografie și am încercat mereu să fiu plăcută și respectuoasă cu fiecare dintre voi.
În schimb, faptul că unii s-au introdus în interiorul sălii primăriei și au difuzat videoclipuri de la ceremonia noastră m-a întristat și deranjat profund. Există o diferență între a fotografia un eveniment în exterior și a te amesteca într-un moment care ținea de intimitatea noastră. Mi-aș fi dorit pur și simplu ca această limită să fie respectată. Astăzi, nu am fost un subiect de actualitate. Am fost pur și simplu o femeie care se căsătorea”, a scris Thylane Blondeau la Instagram Story.
Thylane Blondeau și Ben Attal s-au cunoscut în anul 2020, după ce tânăra s-a despărțit de DJ-ul francez Milane Meritte. În luna martie 2026, DJ-ul Ben a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe romantice din Grecia. Ea a spus „da” și el i-a pus pe deget un inel de logodnă în valoare de aproape 40.000 de euro cu diamant, montat pe o verighetă din aur masiv.
Logodna a fost sărbătorită la Four Seasons Astir Palace Hotel, pe spectaculoasa Rivieră a Atenei, în Grecia, cu vedere spre Marea Egee.
„Am spus «da» celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna”, este mesaju cu care Thylane a făcut marele anunț.
Tânăra este fiica fostului fotbalist francez Patrick Blondeau și a Veronikăi Loubry, fostă prezentatoare TV și actriță franceză. La vârsta de 4 ani, a defilat pe podium pentru designerul Jean Paul Gaultier. Apoi a devenit celebră la vârsta de 6 ani, după ce publicația Vogue Enfants a numit-o, în 2006, „cea mai frumoasă fată din lume”.
La vârsta de 10 ani, Blondeau a devenit cel mai tânăr model care a pozat vreodată pentru Vogue Paris. Ședința foto intitulată „Ce machiaj la ce vârstă?”, publicată în 2010, a stârnit controverse în mediul online. Criticii susțineau că imaginile o sexualizau pe tânăra Thylane, care apărea în rochii scurte și decoltate, având pantofi cu toc și machiaj, potrivit New York Post.
Datorită trăsăturilor fizice, Thylane Blondeau s-a bucurat de un real succes în modelling. La 17 ani, în 2017, a defilat pentru Dolce & Gabbana în cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Apoi a devenit ambasador pentru un brand de cosmetice și imaginea unui parfum.
În 2018, a fost numită pentru a doua oară „cea mai frumoasă fată din lume” în clasamentul anual realizat de TC Candler.
„Chiar și acum oamenii îmi spun: «Ești cea mai frumoasă fată». Iar eu le răspund: «Nu, nu sunt. Sunt doar o ființă umană, o adolescentă»”, declara ea pentru The Telegraph, în 2018.
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