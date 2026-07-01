Ultimele imagini cu George Radu înainte să moară. Filmul tragediei din Germania

Au apărut primele imagini cu celebrul luptător de MMA George Radu înainte să moară! Acesta a sfârșit înecat într-un lac din Germania, într-un mod de-a dreptul violent și neașteptat. Înainte să fie luat de curenții nemiloși din apă, sportivul s-a plâns prietenilor că se simte foarte rău, lăsând în urmă o durere imensă și un șoc total în întreaga comunitate RXF din România!

Tânărul sportiv se afla în Germania de foarte puțin timp, iar luni, 29 iunie, a mers împreună cu amicii lui să se scalde într-un lac din zona orașului Kehl, situat în landul Baden-Württemberg. Ceea ce trebuia să fie o zi plină de distracție și relaxare s-a transformat, din păcate, într-o tragedie de proporții.

Ultimele imagini cu George Radu înainte să moară

Potrivit mărturiilor lăsate de apropiați, chiar în ziua în care a murit, George li s-a plâns acestora că starea lui de sănătate nu este deloc bună. Mai mult, sportivul parcă a avut o premoniție sumbră și le-ar fi spus prietenilor cuvinte care acum îi bântuie pe toți: „Poate mor pe aici, departe de casă”.

Chiar și în aceste condiții, el a intrat în apă și a început să execute sărituri spectaculoase de la o înălțime mare. La ultima execuție, exact când se pregătea să iasă la mal, organismul i-a cedat. I s-a făcut rău instantaneu, a căzut în apă și a fost luat imediat de curenți. De atunci, echipele de salvare din Germania îl caută neîncetat, dar trupul său nu a fost găsit.

Distrusă de durere, verișoara campionului a lansat un apel sfâșietor pe rețelele de socializare, cerând ajutorul tuturor pentru ca trupul neînsuflețit al sportivului să fie localizat și repatriat.

„Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a spus familia luptătorului.

„Nu îmi vine să cred”

George Radu va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca fiind un om extrem de săritor, optimist și un prieten de nădejde. De-a lungul carierei sale, luptătorul RXF s-a făcut remarcat datorită confruntărilor din ring, dar și prin promovarea tinerilor la început de drum, oferindu-le resurse pentru a se afirma. Vestea morții sale a generat un val uriaș de reacții.

„Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat… dar când te-am sunat și nu ai răspuns tu… Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat.” „Nu au reușit să îl găsească, săracu. Am înțeles că doar venise de o zi în Germania ca să lucreze și a doua zi a murit.” „Ieri seară a ajuns în Germania și azi dimineață s-a dusa la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuți să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui” „Drum lin către îngeri. Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace.” „Dumnezeu să te ierte, fratele meu…. Nu-mi vine să cred, băi vere. Ai plecat mult prea devreme. cine o să mă mai strige pe mine „băi, vere?”

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