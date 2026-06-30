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George Radu și-a presimțit moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie

De: Denisa Crăciun 30/06/2026 | 18:12
George Radu și-a presimțit moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
Presimțirea lui George Radu/ sursa foto: social media
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George Radu, sportivul MMA, s-a stins din viață duminică, 28 iunie, înecat într-un lac din Germania. Vestea i-a șocat pe cei apropiați, cu atât mai mult că, la puțin timp înainte de tragedie, bărbatul ar fi avut o presimțire și le-a transmis un mesaj uluitor.

George Radu se afla alături de prietenii lui la un lac din zona orașului Kehl, Germania. Aceștia ar fi sărit în apă de la înălțime, iar la un moment dat, tânărul a fost luat de curenți. Totul s-a întâmplat din cauza faptului că i s-a făcut rău, a ieșit din lac, a cerut ajutorul, însă apoi s-a scufundat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Presimțirea pe care a avut-o George Radu, înainte să se înece

Sportivul MMA și prietenii lui și-au dorit o zi de relaxare, așa că s-au dus la scăldat. După câteva sărituri în lacul din zona orașului Kehl, George Radu a început să se simtă rău. A ieșit din apă pentru a cere ajutor, însă i s-a făcut din nou rău și a căzut în lac. Apropiații sunt acum în stare de șoc, mai ales că înainte de tragedie, bărbatul ar fi avut o presimțire.

George Radu le-ar fi transmis prietenilor săi în aceeași zi că nu se simte bine, însă nu știa de ce.

Poate mor pe aici, departe de casă, le-a spus George Radu apropiaților.

Mesajele prietenilor lui George Radu, după ce sportivul a murit

În urma tragediei, apropiații și cei care l-au cunoscut pe George Radu au scris mesaje pline de durere și regret în mediul online. Un prieten din copilărie spune că a rămas acum doar cu amintirile.

Parcă ieri eram copii și credeam că avem toată viața înainte. Astăzi am rămas doar cu amintirile din copilărie și cu tristețea unei plecări mult prea devreme. Drum lin, George! Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze la dreapta lui!, a scris unul dintre prietenii lui George în mediul online.

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