Influencerii Carlo Longo și Sarah Mollica sărbătoresc venirea pe lume a primului lor copil. Anunțul a fost publicat duminică, 28 iunie, pe Instagram. Află ce nume a primit micuțul!

Carlo Longo și Sarah Mollica sunt părinți

Cei doi influenceri au devenit părinți pentru prima oară, după ce în trecut au mărturisit că au pierdut o sarcină. Duminică, 28 iunie, cei doi au anunțat pe Instagram că Sarah Mollica a născut un băiat sănătos. Vedetele de pe rețelele sociale au dezvăluit și numele micuțului: Antonio Robert.

Cuplul a publicat prima imagine din salonul maternității și una cu fiul lor, în timp ce se pregăteau să plece din spital.

„Întreaga noastră lume. Ești totul pentru noi, Antonio Robert”, au scris cei doi în descrierea fotografiilor.

Sarcina a fost anunțată în decembrie 2025

În ultima lună din 2025, influencerii Carlo Longo și Sarah Mollica au făcut marele anunț că urmează să devină părinți. Cei doi au publicat o serie de imagini în fața bradului de Crăciun, îmbrăcați în alb și ținând în mâini imagini de la ecografie.

„Bebelușul nostru miraculos. Mica noastră iubire. Baby Longo este pe drum!”, au scris atunci.

După care au revenit cu un clip video în care se arată momentul în care Sarah Mollica a aflat că e însărcinată. În imagini, tânăra privește testul de sarcină pozitiv și începe să plângă, în timp ce Carlo aleargă spre ea, să afle și el deznodământul. Apoi se îmbrățișează emoționați, iar videoclipul continuă cu imagini de la prima ecografie.

„BEBELUȘUL NOSTRU”, au scris în descriere.

Au trecut printr-o pierdere de sarcină în vara anului 2025, în a doua lună de gestație. Cei doi au făcut anunțul trist pe YouTube, unde au publicat un clip video numit „Am fost însărcinată”.

Cine sunt Carlo Longo și Sarah Mollica

Cei doi influenceri sunt cunoscuți pe TikTok, unde postează clipuri despre relația lor interculturală. El este din Italia, în timp ce Sarah este născută și crescută în America. S-au căsătorit în octombrie 2022 și par să aibă o relație extrem de solidă.

„OFICIAL, FAMILIA LONGO! Cea mai frumoasă zi din întreaga noastră viață. 10.12.22. Știu că mulți oameni își folosesc nunta pentru a-și celebra iubirea… însă noi, pe lângă asta, am sărbătorit și familia și faptul că, în sfârșit, am putut fi cu toții împreună. Și prietenii, pentru că avem norocul să fim înconjurați de cei mai buni. A fost cu adevărat cea mai frumoasă zi din viața noastră”, au scris în mesajul care a însoțit fotografiile.

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