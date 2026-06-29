Actorul din „Coronation Street”, Jack P. Shepherd, și soția sa, Hanni Treweek, au devenit părinți. Este primul copil al cuplului și au ales un nume adorabil pentru micuță. Află mai multe detalii!

Soția actorului Jack P. Shepherd a născut

Actorul în vârstă de 38 de ani a făcut marele anunț duminică, la două zile după ce fiica lui a venit pe lume. Hanni a preferat să păstreze momentul în intimitatea familiei. Vestea a fost făcută pe rețelele sociale, unde cuplul a publicat și prima imagine cu fiica lor.

„Constance Ita Shepherd. Frumoasa noastră fetiță a venit pe lume, născută în liniște acasă, înconjurată de iubire. 26.6.26”, a scris Jack pe Instagram.

În câteva minute, postarea a atras sute de like-uri și zeci de comentarii de la prieteni, colegi și familie. Actrița Sally Dynevor s-a numărat printre cei care le-au transmis urări de bine.

„Ce veste minunată! Sunt atât de fericită pentru voi. Ce nume frumos! Multă dragoste pentru voi toți”, a scris aceasta într-un comentariu.

Hanni a anunțat sarcina de Ziua Îndrăgostiților

Cei doi îndrăgostiți au ales să țină sarcina secretă până în luna a cincea. Aceștia au anunțat chiar de Ziua Îndrăgostiților că urmează să devină părinți, postând pe rețelele sociale un clip video. În imagini, cei doi se plimbau prin curtea unei case de la țară, iar actorul își mângâia și săruta cu tandrețe soția pe burtica de gravidă.

„Am păstrat un secret… Iunie 2026. Mulțumim din suflet echipei de vis care a făcut ca acest moment să fie atât de special pentru noi”, este mesajul postat de Hanni la descrierea imaginilor video.

Câți copii are Jack P. Shepherd

Actorul are trei copiii din relațiile anterioare, iar Ita este cel de-al patrulea. Jack P. Shepherd are o fiică pe nume Nyla Rae, în vârstă de 17 ani, și un fiu pe nume Reuben, de 12 ani, împreună cu fosta lui logodnică Lauren Shippey. Cei doi au fost iubiți din copilărie, începând relația când aveau doar 14 ani.

Relația celor doi a ajuns în atenția publicului după ce actorul a călcat pe bec. Acesta a avut o relație cu Sammy Milewski, care lucra ca reprezentant de vânzări. Cei doi au împreună un fiu pe nume Greyson, în vârstă de 15 ani. Când a aflat, Lauren a decis să se despartă de Jack.

La scurt timp după ruptură, cei doi s-au împăcat și Jack a cerut-o, din nou, de soție. Gestul romantic a fost făcut după ce și-a cerut scuze public pentru umilința la care Lauren a fost supusă. Dar cum ciorba reîncălzită nu prea merge, în 2017 au decis să se despartă definitiv, după 15 ani petrecuți împreună.

Cum s-au cunoscut Jack și Hanni

Actorul a cunoscut-o pe actuala lui parteneră în 2017, după ce s-a despărțit definitiv de logodnica sa. Cei doi au colaborat în culisele serialului „Coronation Street”, unde Hanni lucra în departamentul de presă. Ulterior, a ajuns scenaristă și a ajutat la dezvoltarea poveștilor a 535 de episoade. Apoi a părăsit echipa de producție pentru a deveni influencer în fashion.

Jack îl interpretează pe David Platt încă din anul 2000, când s-a alăturat producției ITV la vârsta de doar 12 ani. Cei doi s-au căsătorit la Catedrala din Manchester, în iulie 2025, într-un cadru restrâns, potrivit Heart.co.uk.

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