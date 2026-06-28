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Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor

De: Irina Maria Daniela 28/06/2026 | 23:30
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Sursa foto: Instagram Sue Rose / tiny_hearts_studio
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Influencera Sue Rose și soțul ei, Josh Vida, au devenit părinți pentru a cincea oară. Aceasta a născut o fetiță pe care au numit-o Melody Gisela Rose. Cuplul mai are patru copii: Leander, Mason, Jayden și Charlie. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți

Familia lui Sue Rose s-a mărit din nou! Vedeta de pe rețelele sociale a adus pe lume fiica mult dorită marți, 16 iunie. Potrivit People, micuța a primit numele Melody Gisela Rose și a cântărit la naștere aproximativ 2,8 kg. De când au devenit din nou părinți, cei doi spun că viața lor „pare un vis”.

„După patru băieți, avem o fată și s-a asigurat că iese în evidență. De obicei intram singură în travaliu, dar am dezvoltat hipertensiune gestațională, iar medicii m-au surprins cu o dată pentru inducerea nașterii. Am fost emoționați, pentru că nu mai fusesem niciodată indusă, dar procesul și nașterea au decurs perfect, iar venirea pe lume a micuței noastre a fost ca un vis”, a spus Rose, potrivit sursei citate.

Fiica lor a fost dorința pusă de Crăciun

În cadrul unui interviu acordat aceleiași publicații în decembrie, influencera a făcut marele anunț al sarcinii. Minunea s-a produs după ce Sue Rose a pus o salopetă de bebeluș sub brad, după cum a mărturisit, în speranța că va rămâne însărcinată din nou. Se pare că acest mic „ritual” a funcționat! Vestea cea mare i-a umplut inima de bucurie vedetei, care și-a dorit enorm o fiică.

„Avem patru băieți minunați și anul trecut am pus o mică salopetă de bebeluș sub brad. De Crăciun, dorința noastră a devenit realitate. Am trecut de la o relație la distanță (Germania–SUA) la a construi o familie frumoasă, care acum va deveni de șapte membri. Bebelușul numărul 5 urmează să se nască în iulie 2026 și suntem extrem de fericiți”, a povestit Rose.

Sue Rose a aflat sexul copilului în februarie

În continuare, influencera a povestit cum a decurs vizita la medic pentru a afla sexul bebelușului. Aceasta susține că i s-a părut „ireal” că va avea, în sfârșit, o fiică după cei patru băieți aduși deja pe lume. Vedeta și soțul ei s-au bucurat enorm după auzul acestei vești, spunând că fiica lor „completează cu adevărat familia”.

„Încă nu putem crede că vom avea o fată după patru băieți. La ultima vizită la medic, chiar și doctorul mi-a spus că «șansele erau împotriva noastră», așa că totul pare ireal.

Am crescut visând că voi fi mamă de fată, apoi am devenit părinții unor băieți minunați, iubitori, care mă tratează ca pe o regină. Suntem foarte încântați că vor avea o surioară, mai ales că toți băieții și-au dorit mereu o soră. Josh și cu mine suntem extrem de fericiți să intrăm în lumea părinților de fată și să vedem cum visul nostru devine realitate. Ea completează cu adevărat familia”, a spus influencera Sue Rose.

Sursa foto: Instagram Sue Rose/@feinemomentsphotography

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