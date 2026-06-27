Cântăreața Katie Melua este însărcinată pentru a doua oară cu iubitul ei, a cărui identitate preferă să o țină ascunsă de public. Artista în vârstă de 41 de ani a publicat o imagine pe Instagram cu burtica de gravidă din timpul vacanței din Islanda, în care face pluta și se vede cât de avansată este sarcina.

Cântăreața Katie Melua este însărcinată

Artista din Georgia urmează să devină mamă pentru a doua oară. Katie, în vârstă de 41 de ani, a mărturisit de câteva ori în trecut că s-a temut că nu va putea concepe copii. Cu toate fricile ei, a fost binecuvântată cu un băiețel și acum cu al doilea bebeluș.

Anunțul a fost făcut de artistă în timpul vacanței din Islanda, unde a mers împreună cu fiul și partenerul ei. Despre iubitul cântăreței Katie Melua se cunosc puține detalii, deoarece artista preferă să îl țină departe de ochii publicului.

Și-a anunțat sarcina cu o poză estivală

Artista le-a dat vestea cea mare fanilor săi pe contul de Instagram, unde a publicat o poză în timp ce face pluta în apele celebrei Blue Lagoon. Katie apare într-un costum de baie întreg, roșu, care i-a lăsat la vedere burtica de gravidă.

Katie Melua este deja mama unui băiețel pe nume Sandro, în vârstă de trei ani, pe care îl are împreună cu partenerul său. Alături de fotografiile din vacanță, artista a lăsat și un mesaj.

„Islanda, ai fost spectaculoasă. Abia aștept să revin. Am fost invitați la un concert impresionant la Sala de Concerte Harpa. Ne-am relaxat în Blue Lagoon, am pășit pe lava solidificată în urma unei erupții vulcanice recente, câmpiile erau pline de lupini înfloriți, iar acea biserică (Hallgrímskirkja, reperul emblematic din Reykjavik care apare în filmul When the Light Breaks) este la fel de impresionantă în realitate”, a scris artista din Georgia pe Instagram.

Katie Melua a rămas însărcinată greu

Artista a mărturisit, în cadrul unui interviu mai vechi, că și-a dorit să devină mamă încă de la vârsta de 26 de ani. Din păcate, asemeni multor alte femei, acest lucru nu s-a întâmplat și grijile au început să se înmulțească în fiecare zi. Și-a pus tot mai multe întrebări legate de fertilitate, mai ales după ce ea și partenerul ei au tot încercat să conceapă. Dar, după 12 ani de frământări, visul i s-a împlinit: a născut un fiu.

„Mi-am dorit un copil de la 26 de ani, iar pe fiul meu l-am avut la 38 de ani. Asta înseamnă 12 ani în care m-am îngrijorat. A existat o perioadă în care am încercat și nu a funcționat. Am început să cred că poate am probleme de fertilitate”, declara Katie Melua într-un interviu acordat revistei Hello! în 2023.

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