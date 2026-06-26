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Cum arată rochia de 8 dolari cu care gravida Usha, soția lui J.D. Vance, a atras atenția

De: Irina Maria Daniela 27/06/2026 | 00:30
Cum arată rochia de 8 dolari cu care gravida Usha, soția lui J.D. Vance, a atras atenția
Cum arată rochia de 8 dolari cu care gravida Usha, soția lui J.D. Vance, a făcut furori. Sursa foto: Profimedia
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Soția lui J.D. Vance, însărcinată pentru a patra oară, a făcut furori în mediul online după ce a apărut în cadrul emisiunii „Storytime with the Second Lady” într-o rochie corai, mulată, care ar fi costat 8,75 de dolari. Văzând că ținuta ei simplă s-a viralizat și a atras comentarii în presă, Usha Vance a venit cu lămuriri.

Usha Vance a purtat o rochie de 8 dolari

În cadrul emisiunii „Storytime with the Second Lady”, Usha Vance a ales o ținută mulată, care i-a scos în evidență burtica de gravidă. Soția vicepreședintelui american, J.D. Vance, este însărcinată cu al patrulea copil al cuplului, un băiat care urmează să se nască în luna iulie.

Rochia a stârnit valuri de controverse după ce The New York Times a publicat un articol intitulat „The Politics and Power of the Pregnancy Image” („Politica și puterea imaginii sarcinii”).

Sarcina Ushei Vance, folosită politic?

În cadrul articolului, criticul de modă Vanessa Friedman susține că sarcinile unor femei asociate mișcării MAGA – Usha Vance, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, și Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller – au ajuns în centrul atenției publice.

„Într-adevăr, de când Vance, Leavitt și Miller și-au anunțat sarcinile, aparițiile lor publice au pus în evidență burticile aflate în creștere. Împreună, aceste femei au creat o imagine remarcabil de coerentă și, într-o anumită măsură, schimbătoare de paradigmă asupra viziunii Casei Albe privind familia și fertilitatea”, a scris Friedman în articolul menționat anterior.

Vanessa Friedman susține că Usha Vance, a doua doamnă a Americii, are un rol important: acela de „a-l reprezenta și umaniza pe vicepreședinte”, lucru pe care l-ar face prin evidențierea sarcinii sale.

Cum arată rochia de 8 dolari a Ushei Vance


După ce articolul a stârnit reacții în mediul online, soția lui J.D. Vance, pe care Erika Kirk a anunțat că îl va susține la următoarele alegeri, a decis să publice bonul fiscal. Ținuta ei mulată, de culoare corai, a costat 8,75 de dolari. Aceasta susține, într-un mod ironic, că nu s-a gândit că rochia va avea o „semnificație politică”.

„Acum că știm ce semnificație politică are rochia mea corai de maternitate de 8,75 dolari de la Old Navy, abia aștept să aflu ce va spune The New York Times despre pantalonii mei cu talie elastică și despre șosetele compresive! Între timp, bucurați-vă de moda mea de gravidă (sau de lipsa ei) și de o poveste frumoasă alături de copiii voștri la Storytime with the Second Lady”, a scris ea pe platforma X pe 24 iunie.

Ținuta corai, cumpărată la reduceri

Potrivit bonului fiscal, Usha Vance a cumpărat rochia cu o reducere frumușică. Prețul inițial al ținutei a fost de 44,99 de dolari, dar a fost redusă la 12,49 de dolari. Usha Vance a avut un cupon de reduceri suplimentar și așa a ajuns să plătească o sumă modică – 8,75 de dolari. În prezent, stocul acestui produs vestimentar pare să fie epuizat.

„Mi-a plăcut ultima mea sarcină – au fost foarte mulți pantaloni de trening”, a glumit Usha Vance într-un interviu acordat jurnalistei Kate Snow de la NBC, în cadrul emisiunii „Today”.

Usha și J.D. Vance, părinți a patru copii

Cele două figuri politice importante din America vor deveni părinți pentru a patra oară în această vară. Copilul lor va fi primul născut în timpul mandatului unui vicepreședinte american aflat în funcție, în istoria modernă a Statelor Unite. Usha și J.D. Vance mai au trei copii: Ewan, în vârstă de 9 ani, Vivek, de 6 ani, și Mirabel, de 4 ani.

„Nu am ales încă un nume. Eu și Usha avem perspective foarte diferite când vine vorba despre alegerea numelor pentru copii, așa că dezbatem constant opțiunile până în sala de nașteri. De obicei, abia după ce vedem copilul luăm decizia finală. Așadar, nu avem încă un nume. Știm doar că va fi băiat. Sunt sigur că îi vom găsi un nume până va trebui să îl trecem pe certificatul de naștere, exact cum am făcut de fiecare dată”, a declarat vicepreședintele american, în vârstă de 41 de ani, pentru USA TODAY.

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