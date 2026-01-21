J.D. Vance va deveni tată pentru a patra oară. Soția sa va aduce pe lume un băiețel la finalul lunii iulie. Usha Vance, soția vicepreședintelui SUA, a anunțat pe rețelele sociale că este însărcinată!

Ea a făcut anunțul printr-o postare pe X, în care a spus că așteaptă cu nerăbdare nașterea, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii iulie, scriu jurnaliștii de la BBC.

Vance și soția sa, Usha, în vârstă de 40 de ani, au deja trei copii mici: Ewan, Vivek și Mirabel.

Usha Vance s-a născut și a crescut în suburbiile orașului San Diego, dintr-un tată inginer mecanic și o mamă biolog molecular. Părinții săi se mutaseră în SUA din Andhra Pradesh, India.

Ea l-a cunoscut pe JD Vance în 2010, când era studentă la Facultatea de Drept a Universității Yale, când cei doi s-au alăturat unui grup de discuții despre „declinul social în America albă”.

Înainte de a deveni soția vicepreședintelui, Usha Vance a avut o carieră în domeniul juridic și a lucrat inclusiv ca juristă la firma Munger, Tolles & Olson din San Francisco. De asemenea, a lucrat pentru judecători conservatori, președintele Curții Supreme John Roberts și judecătorul Brett Kavanaugh, înainte ca acesta să fie numit de președintele Donald Trump la Curtea Supremă. JD Vance a fost unul dintre cei mai vocali membri ai administrației Trump care au cerut rate ale natalității mai mari în SUA.

Ultimul copil născut în familia unui președinte sau vicepreședinte american aflat în exercițiu a venit pe lume în august 1963, odată cu nașterea prematură – și moartea sa, două zile mai târziu – a lui Patrick Kennedy, fiul cuplului prezidențial John-Jackie Kennedy. Înaintea lui, un astfel de eveniment s-a petrecut la sfârșitul secolului al XIX-lea, în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Grover Cleveland.

