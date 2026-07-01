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BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 10:36
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
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Miercuri, 1 iulie, se desfășoară cea de-a doua bătălie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, iar miza este uriașă. Absolvenții profilului real și ai filierei tehnologice sunt evaluați astăzi la Matematică, în timp ce candidații de la profilul umanist și filiera vocațională susțin examenul la Istorie.

UPDATE 10:36 Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că elevii care întârzie la proba de istorie sau de matematică din cauza furtunilor vor putea susține examenul la ora 13:00.

Conform metodologiei stabilite de Ministerul Educației, accesul candidaților în sălile de examinare s-a realizat pe baza unui act de identitate valabil și a fost permis până la ora 8:30. Din momentul distribuirii broșurilor, elevii au obligativitatea de a utiliza doar instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră.

Bacalaureat 2026. Elevii dau proba la matematică

Pentru realizarea schițelor, a figurilor geometrice și a calculelor intermediare, regulamentul permite utilizarea creionului negru și a instrumentelor de desen. Toate ciornele și foile tipizate sunt asigurate de comisia de examen și poartă ștampila oficială a centrului. Frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv comunicarea între candidați sau introducerea telefoanelor mobile în săli, atrage eliminarea directă din examen.

BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare

Potrivit modelelor oficiale elaborate pentru examenul național, lucrarea scrisă la Matematică este alcătuită din trei mari blocuri, fiecare fiind evaluat cu câte 30 de puncte, la care se adaugă cele 10 puncte acordate din oficiu. Conținutul exercițiilor este adaptat în funcție de programă, filieră și specializare.

Subiectul I – Noțiuni și aplicații fundamentale

Prima secțiune a lucrării conține șase exerciții aplicative care testează stăpânirea elementelor de bază prevăzute în programa școlară. Cerințele din această parte vizează capitole esențiale precum algebra, studiul funcțiilor, ecuațiile și inecuațiile, elementele de geometrie, trigonometria, precum și calculul de probabilități. Accentul este pus pe aplicarea corectă a formulelor matematice și pe acuratețea calculelor.

Subiectul al II-lea – Algoritmi algebrici și demonstrații

A doua parte a broșurii este compusă din două probleme principale, fiecare structurată în câte trei subpuncte (a, b și c). Această secțiune urmărește evaluarea competențelor analitice prin utilizarea structurilor algebrice din programă, cum sunt matricele, determinanții, polinoamele sau sistemele de ecuații liniare. Candidații trebuie să detalieze fiecare pas al rezolvării și să construiască raționamente matematice riguroase.

Subiectul al III-lea – Analiză matematică și aplicații matematice complexe

Ultima secțiune a probei este dedicată exclusiv analizei matematice și cuprinde, de asemenea, două probleme cu câte trei cerințe fiecare. În funcție de profilul absolvit, elevii au de rezolvat exerciții care implică studiul comportamentului funcțiilor, derivate, calcul de integrale sau determinarea primitivelor. Această parte a examenului solicită rezolvări complete și argumentări matematice detaliate, nivelul de complexitate fiind direct proporțional cu filiera urmată.

După încheierea evaluării de astăzi, absolvenții claselor a XII-a vor continua examenul de Bacalaureat joi, 2 iulie, când este programată proba la alegere a profilului, materiile fiind selectate în funcție de opțiunile și specializarea fiecărui elev. Baremele oficiale de corectare pentru Matematică și Istorie vor fi publicate pe portalul edu.ro începând cu ora 15:00.

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